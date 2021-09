¿Cómo ser familia supernumerosa y poder pagar la factura de la luz?

Poner tres lavadoras, dos lavavajillas o cocinar en grandes cantidades es el día a día de 84.500 familias en nuestro país, las cuales tienen 5 o más hijos. Una rutina que las familias supernumerosas no han podido cambiar aun con el aumento de la factura energética en los últimos meses.

El gasto medio de luz en una familia con tres hijos es de 1.847 euros al año. Lo que equivale a un 5% del sueldo medio anual de los españoles. Un gasto que ha subido de media en 50 euros entre las subidas del precio de la luz que se ha estado experimentando en los últimos meses.

Una lucha diaria

¿Cómo se han tenido que amoldar las familias con muchos hijos para tener sustos en la factura? En COPE hemos hablado con varias casas con esta cantidad de vástagos para conocer cómo ha modificado en su día a día el ascendente precio de la luz.

Una de esas familias es la de Rafa. Él es el mayor de 7 hermanos. Su gasto en energía ha aumentado considerablemente: “En nuestro caso, nuestro gasto en electricidad ha subido en un 50%. Si antes pagamos 100 euros, ahora pagamos 150. Y eso que estamos sujetos al Bono Social”.

ElBono Sociales el descuento en la factura de la luz del que pueden disponer las familias numerosas (un 25% de descuento), el cual aumenta en los casos en que estas familias se sostienen de un salario mínimo (40% de descuentos).

Con esta subida, la familia de Rafa ha tenido que cambiar sus hábitos. Siguen teniendo que poner tres lavadoras y dos lavavajillas al día, Pero ahora lo hacen por la noche, en el tramos horario conocido como ‘hora valle’: “Todos los electrodomésticos de la casa los intentamos poner pasadas las doce de la noche; evitamos tener luces encendidas que no sean indispensables; en verano hemos evitado usar el aire acondicionado. Solo lo poníamos en las horas de más calor”.

Sevilla en verano

Y es que, precisamente el aire acondicionado es uno de esos electrodomésticos que más gastan y qué más sorpresas traen al final de mes. Macarena y sus 5 hijos son una de esa familia que se vio sobrecogida por el gasto que habían hecho del aire acondicionado en el mes de julio, aunque asegura que no les quedaba otra que ponerlo.

“Vivimos en Sevilla, hace mucho calor y hemos tenido que poner el aire acondicionado”. Y llegó el sorpresón. “Pues al final de mes… 360 euros de luz. No nos hemos podido ir de vacaciones para poder pagarlo. Es que lo teníamos que poner”.

Si nos ajustamos a las fechas, este cambio radical en sus gastos de energía aumentaron con la entrada en vigor de la nueva factura eléctrica, al inicio del verano: “hemos pasado de pagar 80 euros a 360 en julio, y en agosto 198 euros. Y esos gastos con cinco niños son insostenibles”.

Para poder hacer frente a las facturas, la familia de Macarena han tenido que cambiar sus hábitos de consumo: “Ponemos la lavadora a las 12 de la noche, tenemos todos los aparatos desenchufados si no los vamos a usar, y me dedico a perseguir a mis hijos para que apaguen la luz”.

Ambas familias disponen del Bono Social que nombramos anteriormente. Pero aún así, su gasto sigue siendo muy alto. ¿Qué otras medidas se podrían adoptar para poder ahorrar todavía más? Según la técnica de consumo de la Conferencia de Consumidores y Usuarios (CECU) y experta en consumo eléctrico, Soledad Montero, la siguiente opción sería comprobar si la cantidad de energía de la que disponemos al día se corresponde con la que consumimos.

“Lo que tendríamos que intentar es entrar en nuestros contadores para conocer si está de acuerdo a lo que demandamos o simplemente estamos pagando de más”. Otras de sus recomendaciones consisten en usar técnicas que permitan que el consumo de energía sea más eficiente: “Podemos lavar la ropa con agua fría en vez de con agua caliente. Cuando cocinamos en una olla, ahorramos energía si tenemos la cacerola tapada, porque tarda menos en calentarse. O por ejemplo, no planchar cosas que no sean indispensables, como camisetas o calzoncillos. Si las camisetas se cuelgan bien puestas en una percha, no hace falta ni plancharlas”.