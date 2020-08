Como Regreso al futuro con superhéroes: Así iba a ser la película de The Flash de Ezra Miller

MADRID, 16 (CulturaOcio)

Es poco lo que se sabe de la película de The Flash que protagonizará Ezra Miller, y cuyo desarrollo ha durado años y ha sufrido varios incidentes. Ha trascendido que será una adaptación de Flashpoint en la que Barry Allen viajará en el tiempo. Y uno de los guiones rechazados por Warner, el escrito por Grant Morrison, recordaba a Regreso al Futuro.

La película en solitario de The Flash comenzó a desarrollarse en 2015, y desde entonces cuatro directores han estado relacionados con la producción, incluyendo a John Francis Daley y Jonathan Goldstein (Noche de juegos). Ambos abandonaron el proyecto por diferencias creativas con Miller, y el guion finalmente acabó en manos Morrison, legendario escritor de cómics.

Con Miller y Morrison trabajando en un guion, todo parecía ir viento en popa. Sin embargo, la historia que le presentaron a Warner no convenció, y el estudio decidió contratar a Christina Hodson (Birds of Prey) para encargarse del argumento. La dirección, tras muchas vueltas, ahora es responsabilidad de Andy Muschietti (It). ¿Cómo era ese misterioso guion que no convenció a los ejecutivos de Warner?

En una reciente entrevista con Collider, Morrison explicó que, por muy divertido que fuese trabajar con el actor en la historia, apenas pudieron desarrollar un par de borradores. "Miller y yo trabajamos en eso el año pasado", explicó el guionista. "Creía que teníamos una buena versión de Flash, y la escribimos tan rápido como Barry Allen, pero aun así era muy exigente, y era bastante bueno".

"Creo que después de algunos borradores hubiera sido genial", continuó relatando Morrison. Pero en la forma en que funcionan algunos estudios, esas cosas van y vienen. Hay como 15 personas que ya han escrito guiones para The Flash. Ahora parece que avanza, pero no con la versión que hicimos. Ezra vino a casa y nos divertimos mucho con la historia. Tal vez algún día el guion se filtre al mundo".

Morrison continuó su discurso poniendo énfasis en lo divertido que fue trabajar codo a codo con el que será protagonista de la película de The Flash. Tal y como lo explica, era una película muy distinta a la típica cinta de superpoderes. "Era un tipo de superhéroe muy diferente. Era más como Regreso al Futuro que como una película de superhéroes", sentenció el guionista.

NO HABÍA VERSIÓN OSCURA DE THE FLASH

Aunque se espera que la aventura en solitario del Corredor Escarlata sea una versión más oscura y dramática del personaje, la visión que Miller y Morrison era todo lo contrario, con grandes puntos de humor al estilo Doc y McFly. "En realidad no era más oscuro. Los elementos de oscuridad estaban ahí y queríamos usar el material de Flashpoint", añadió Morrison.

"Pero Ezra y yo estábamos tratando de hacer algo que fuese más como una película de ciencia ficción. Y si no conoces los cómics habría tenido sentido. Pero no quiero hablar más de eso, porque alguien habrá hecho su trabajo y será genial", concluyó el escritor defendiendo el trabajo de sus compañeros. "Tal vez, como digo, el guion se filtre algún día y la gente pueda juzgar".