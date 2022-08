"Como puedo". Ana María Aldón desvela cómo afronta su vuelta a Madrid y a la casa familiar con José Ortega Cano

MADRID, 30 (CHANCE)

Tras revelar en su última visita al plató de 'Ya es verano' que apenas se habla con José Ortega Cano y que ni siquiera comparten ya dormitorio, Ana María Aldón ha puesto rumbo a Costa Ballena para disfrutar de su familia en su tierra natal mientras cuenta los días para volver con su hijo, coincidiendo con el inicio del curso escolar, a la casa familiar de la que presuntamente la habría echado el torero el pasado 24 de julio.

Sin confirmar ni desmentir si su marido la 'invitó' a irse como se especula, lo cierto es que la colaboradora no ha vuelto a pisar el domicilio familiar y, una vez más, ha elegido un hotel para quedarse durante su último viaje a Madrid mientras Ortega Cano - con el que la ruptura es cada vez más evidente - se encuentra solo en su casa.

Sonriente y animada, Ana María ponía rumbo a Cádiz sin pasar por el domicilio conyugal - de hecho, ha dejado su coche aparcado en la calle para no tener que verse las caras con su marido - admitiendo las pocas ganas que tiene de que acabe el verano y toque regresar a la rutina: "Calla, calla. No me lo recuerdes".

Muy sincera, la diseñadora no duda en responder con un contundente "como puedo" a la pregunta de cómo afronta el regreso a Madrid y a su casa después del verano tan convulso que ha tenido y deja en al aire si cree que las cosas pueden ser como eran antes entre Ortega Cano y ella.

Horas después, a su llegada a Cádiz, Ana María ha cambiado de opinión y ha asegurado que "llevará bien" el volver con su hijo a la casa familiar y volver a compartir techo con el torero: "Yo creo que sí, ¿no?".

Y es que es innegable que su estado anímico ha mejorado notablemente y nada queda de la mujer derrotada y cabizbaja que hemos visto en las últimas semanas. Una alegría que se refleja en el look escogido por Ana María para abandonar Madrid y regresar (por última vez por el momento) a Costa Ballena; un mono de corte camisero en color rosa con lunares negros con el que acaparó todas las miradas y con el que presumió de figura.