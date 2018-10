¿Cómo te puedes beneficiar de las exenciones por maternidad en el IRPF?

El Tribunal Supremo ha dictaminado que las prestaciones por maternidad están exentas de pagar el IRPF. Lo ha hecho después de ratificar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Segun la sentencia, el Supremo entiende que estas exenciones en el pago del impuesto incluyen la de maternidad "y no solo las de nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo a cargo".

Todas aquellas mujeres que han recibido una prestación pueden reclamar para poder beneficiarse de esta exención. Además, a partir de ahora la Seguridad Social no realizará la retención sobre el importe a abonar. Para ello, hay que efectuar una liquidación paralela, en la que se detraigan de la base imponible las prestaciones por maternidad. Es muy importante solicitar esa devolución, ya que la Agencia Tributaria no va realizar automáticamente estas devoluciones, como ha explicado en 'La Linterna' de COPE, la abogada Esther Santamaría: "Todas aquellas mujeres que han percibido una prestación por maternidad del Instituto Nacional de la Seguridad Social pueden reclamar en aquellos ejercicios del IRPF que no estén prescritos que se les descuente de su declaración de la Renta ese ingreso. Es decir, al final supondrá una mayor devolución o una retrocesion de lo pagado en exceso."

Santamaría también ha señalado que es complicado hacer un recálculo de la renta y que la Administración Tributaria va a ir escalonando poco a poco esas devoluciones.

Cualquier mujer trabajadora que haya tenido hijos en los últimos cuatro años podrás beneficiarse de esta medida, que podría también extenderse a los hombres que hayan sido padres en el mismo periodo. Los afectado deberían seguir los mismos pasos que las madres.