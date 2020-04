¿Cómo pasan el día Francisco Rivera y Lourdes Montes en casa con sus tres hijos?

MADRID, 16 (CHANCE)

Antes de decretarse el estado de alarma, Francisco Rivera y Lourdes Montes, ponían rumbo a su casa de Ronda en el campo lejos de la casa que tienen en Sevilla, con toda la prole.

Francisco Rivera y la diseñadora de moda están con Carmen, con Francisco y con Tana, la hija mayor del diestro. Así, como en el resto de millones de hogares, están pasando estos días en familia.

La finca, una joya histórica para la familia Ordóñez es una casa centenaria que pertenecía a su bisabuelo. Francisco le tiene un gran cariño y sin duda una gran idea la de poder estar todos juntos.

Una casa campo lleva lo suyo y Rivera Ordóñez es de lo más madrugador: "Siempre hay cosas que hacer en casa y en el campo". Aunque no solo por tener que atender la finca es por lo que hay que levantarse pronto: "Me levanto a las 7:30 de la mañana. Es que don Francisco (su hijo pequeño) no se levanta muy tarde y no negocia".

Francisco Rivera compatibiliza las tareas del hogar con el trabajo: "Teletrabajo todo lo que se puede". Pero reconoce que especialmente está con sus hijos: "Sobre todo le estoy dedicando tiempo a los niños".

Francisco y Lourdes son el reflejo de lo que están viviendo muchos padres en estos días de cuarentena. El colegio debe continuar y los padres además de teletrabajar o estar en casa con los niños, deben de ayudarles con las tareas del colegio y convertirse en profes improvisados. Carmen, su hija mediana está en edad escolar y requiere más seguimiento que el bebé o que su hija mayor Tana Rivera Martínez de Irujo. Pero esta tarea reconoce que es más de Lourdes Montes: "Lo hace mucho mejor la madre que yo".

El que fuera marido de Eugenia Martínez de Irujo, reconoce que está pasando mucho tiempo con Cayetana.

Todos en familia buscan hacer cosas juntos: "Jugamos a las cartas y seguimos alguna serie con fervor".

Estos días han hecho que Francisco se transporte al pasado: "Estoy rememorando mis días de cuando vivía en el campo".

Además, el hijo mayor de Paquirri y Carmina Ordóñez está haciendo directos cn sus seguidores y está tirando de álbum familiar, el cual comparte con todo aquel que se una, por lo general a partir de las ocho y media de la tarde, tras los aplausos por los sanitarios, personal médico, fuerzas de seguridad, etcétera...

También, está muy pendiente junto a otros muchos toreros de profesión en seguir de cerca y colaborar con la acción solidaria que han llevado a cabo bajo el nombre de #Echauncapote invitando a hacer donaciones para el banco de alimentos viendo el panorama de muchas profesiones: "Estamos convencidos de que el banco de alimentos va a ser fundamental al salir de esta crisis porque mucha gente lo va a necesitar por la crisis que se avecina y, está claro, que nos vamos a tener que ayudar unos a otros".

Francisco Rivera hace balance sobre como está la situación de los toreros y en especial de todas aquellas personas que viven del mundo del toro y lo difícil que lo tienen los ganaderos.