Cómo evitar el robo de tu moto: seguridad y consejos

En las grandes ciudades como Madrid o Barcelona es cada vez más habitual el robo de motos, sobre todo si no tenemos sistemas de seguridad adecuados para poder protegerlas. Según un estudio de Viasat Telematics, Barcelona es la provincia donde más robos hay, un 38%, seguida de Madrid pero con un 17%. Esto nos hace pensar en que tener una moto es un poco arriesgado si no sabemos cómo guardarlas con seguridad o protegerlas con diferentes sistemas. El mismo estudio también destaca las marcas más robadas en España, un ránking liderado por Yamaha (32%), Honda (28%) y Kawasaki (17%), y además destaca los meses en los que se producen más robos: marzo y noviembre.





Consejos para proteger tu moto de un robo

Antes de empezar a detallar los diferentes sistemas de seguridad que puedes y debes utilizar, repasaremos varias cosas que debes tener en cuenta a la hora de aparcar tu moto y cómo estar pendiente de ella con toda tranquilidad.

Primero de todo, asegúrate de que puedes dejar la moto en un lugar donde se pueda aparcar . Muchas veces se producen robos en lugares donde no hay ningún vehículo estacionado, por lo que, los ladrones, al ver una moto en un lugar aparcado y aislado, lo tienen mucho más fácil. Es importante dejarla en una zona transitada, donde haya movimiento y no en un lugar donde no pasen vehículos. Además, hay que fijarse (y es muy importante) que sea un lugar donde haya cámaras de seguridad. Poder ver quién ha podido robar tu moto, a qué hora o en qué zona servirá para poder encontrarla lo antes posible. Dejarla en un garaje o parking permitirá tener más seguridad, no estará tan exppuesta y te permitirá no pensar todo el día en la moto y en su posible robo. Otro de los consejos que pueden servirte y que mejorará la seguridad es taparla con una lona, así la preservaremos del polvo y no llamará tanto la atención como pueden hacer otras a la vista de la gente y puedan destacar por ser grande o lujosa. Una de las cosas que también nos ocurre a menudo, es la pérdida de objetos de valor, por eso mismo, recuerda no dejar nada en el baúl trasero o en los laterales ya que, puede que no te roben la moto porque tienes diferentes sistemas de seguridad pero, esos objetos de valor que no recordamos llevarnos a casa, pueden desaparecer.





Tipos de antirrobos de moto

Añadir un "plus" de seguridad a tu moto siempre nos aportará más tranquilidad. Será mejor utilizar todos los que podamos, para poder estar tranquilos cuando estemos en casa o en el trabajo. Estos son los diferentes sistemas de seguridad antirrobos que podemos poner y utilizar.

1. Antirrobos de horquilla

Seguramente los veas por la calle en cualquier moto. Tienen forma de U y facilitarán tanto anclar la moto a un punto fijo como bloquear la llanta delantera. Es uno de los clásicos ya que ofrece más resistencia y un mejor resultado que otros sistemas.





2. Antirrobos de disco

Es uno de los antirrobos básicos para cualquier motorista y fan de las motos. Es muy fácil de usar y normalmente está a un precio asequible. Bloquean el disco de freno de la moto También es importante que los compremos de algún color que podamos distinguir y ver. Seguramente nos habrá pasado que hemos iniciado la marcha con el antirrobo puesto y puede ser perjudicial para nuestra moto.





3. Cadenas

Nos facilitarán anclar la moto al suelo de un aparcamiento público o, por ejemplo, de un garaje privado. Es uno de los sistemas más antiguos, su intención es fijar la moto a objetos fijos del mobiliario urbano para impedir su posible robo.





4. Localizadores GPS

Junto a las alarmas es otro sistema de seguridad efectivo. Con la tecnología actual podremos ver con nuestro teléfono móvil dónde está la moto en todo momento y si por cualquier casualidad, ha sido golpeada o movida, también nos avisará inmediatamente de ello.





La Asociación Nacional de Empresas de las Dos Ruedas publicó un estudio en el cual analizaba la demanda de motos producida el primer semestre del año y el resultado fue de 320.391 unidades , un crecimiento del 24,5% respecto al 2020, así que, recuerda que tan importante es la moto y sus características como su seguridad. Siempre es importante cuidar y no dejar de lado la seguridad de los vehículos. Intenta, sobre todo, llevar mucha precaución al llevar tu moto y recuerda utilizar alguno de los sistemas que hay y que están a tu alcance.