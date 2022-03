¿Cómo están viviendo los animales de los zoológicos la guerra en Ucrania? Estas son las medidas adoptadas

Por ahora no se conocía casi nada sobre el tema, pero ya han comenzado a aparecer los detalles sobre cómo los zoológicos ucranianos están lidiando con la guerra. Algunos de los animales, como los leones, los tigres y los gatos salvajes, han sido trasladados a zoos de Polonia, pero esta solución no será posible en el caso de muchas especies. La situación bélica en Ucrania está teniendo un efecto muy negativo en sus zoológicos. Este caso recuerda al que pasó durante la Segunda Guerra Mundial el zoológico de Londres. En este momento, la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA) y la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (WAZA) están trabajando para apoyar a los zoológicos ucranianos con sus máximos esfuerzos.

Hay tres grandes zoológicos en el territorio ucraniano que cuentan cómo están sufriendo la situación actualmente: el de Nikolaev, el de Kyiv y el de Kharkiv (en ciudades que actualmente están siendo atacadas por el ejército ruso). Puede parecer que la mejor solución es evacuar a los animales salvajes al lugar más alejado del conflicto, donde estén seguros. Sin embargo, esta acción sería demasiado peligrosa. Por una parte, los animales pueden tener miedo de los sonidos estruendosos que los rodean. Por ello, cargar animales muy estresados en cajas y transportarlos a través de zonas de conflicto complicadas y ruidosas podría causar enfermedades graves o la muerte, además del peligro de ser alcanzado por disparos.

Los efectos que tienen los bombardeos en los animales salvajes

Los animales que habitan en los zoológicos están acostumbrados a cierto grado de ruido cuando los visitantes llegan a sus recintos. No obstante, se ha demostrado que incluso el ruido humano del habla hace que los animales se estresen o cambien su comportamiento. Aunque el impacto de las personas en los animales del zoo es prácticamente insignificante. Actualmente no se ha estudiado el efecto que tienen las explosiones cerca de los zoológicos, pero existen posibles comparaciones. Un estudio publicado en el año 2019 investigó cómo los elefantes, las jirafas y los emús se comportaban con las obras que estaban realizando en el zoo.

Todos los animales analizados reaccionaron con estrés y agitación, por lo que decidieron moverse a áreas más tranquilas de sus recintos. Además, en las jirafas se observó que se aproximaron a otros miembros de su grupo, un comportamiento propio de las jirafas salvajes, que indica una mayor protección. Los expertos sugieren que, si con unos ruidos de trabajo estuvieron asustados, con el ruido de la guerra y las explosiones se sentirán aterrados. Para evitar que sufran tanto estrés, en el zoológico de Kiev han decidido administrar sedantes o trasladar a zonas subterráneas a algunos animales, además, los cuidadoresse quedan con ellos durante toda la noche para hacerles compañía.

La EAZA recibió un comunicado el 18 de marzo en el que se le pedía no reubicar (todavía) a los animales. Los empleados ucranianos se preguntan a adónde irían destinados. Es posible que los países vecinos no tengan espacio, personal suficiente, la experiencia o los recintos especialmente diseñados para albergar a estos animales salvajes. En circunstancias normales, trasladar estos animales es una tarea complicada, ya que puede causar efectos negativos en el bienestar y la salud de las especies, como deshidratación, fatiga, cambios de comportamiento y estrés. Pero no solo eso, sino que también se ha demostrado que los animales crean relaciones con sus cuidadores. Por eso, si se les separa, podría empeorar el estado del animal.

Tomar ejemplo del zoológico de Londres

En el mes que lleva la guerra, han aparecido informes que describían cómo ha habido especímenes asesinados en las explosiones y muchos animales muertos con otros deambulando por las calles, pero estos no han sido verificados por los zoológicos. Ahora solo queda tomar como referencia la historia del zoo de Londres, que aguantó los bombardeos de dos guerras mundiales. El día que comenzó la II Guerra Mundial (3 de septiembre de 1939), el gobierno ordenó que se cerrasen las puertas del zoológico, que ya se había estado preparando para ese momento. Los registros muestran que algunas especies fueron reubicadas en un zoo de las afueras de Londres por su seguridad.

Desafortunadamente, algunos de los animales venenosos fueron sacrificados por la seguridad del público y del personal. La toma de esta decisión se sustentó en la posibilidad de que alguno pudiera escapar debido a una invasión. El zoológico de Londres comenzó a criar sus propios suministros de invertebrados. Se pedía a través de la radio alimentos para los animales, que eran donados por los ciudadanos. Llegaron a recaudar una tonelada por semana. Asimismo, los londinenses pudieron adoptar algunos animales y ayudar a mantenerlos. Los expertos coinciden en que estas medidas podrían ser viables en el caso de Ucrania.

El Fondo de Emergencia de Ucrania de EAZA ha recaudado más de 500 mil euros donados tanto por individuos como por instituciones. Esto ha sido un "resultado extraordinario" que servirá para ayudar a los animales salvajes de manera inmediata. Los fondos recaudados se emplearán para auxiliar a los zoológicos ucranianos, con lo que puedan obtener alimentos y cuidados para los animales, además, podrán brindar apoyo al personal de atención y administración de los zoológicos.