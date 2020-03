Cómo aprovechar la cuarentena para coger un (buen) hábito

María Traspaderne

El cerebro quiere trabajar lo menos posible y por eso automatiza procesos. Usando esta premisa, la cuarentena que mantiene a millones de personas encerradas en casa puede ser un buen momento para que nuestras neuronas construyan un hábito, a base de reiteración, rutina, apoyo y premios.

Hacer yoga, leer, desayunar fruta... los retos son muchos y variados dependiendo de la persona y requieren de más o menos tiempo para conseguir hacerlos sin esfuerzo, es decir, para que queden registrados en el cerebro.

Lo explican a Efe Carlos Cortés y Javier Martín, dos "coaches" que estos días ofrecen sus servicios de forma gratuita a particulares y empresas, respectivamente, para arrimar el hombro en la crisis sanitaria.

Carlos, un autónomo experto en gestión de personas, explica el mecanismo que se puede aprovechar en el tiempo de reclusión para empezar a grabar un hábito (bueno, a ser posible) en nuestra mente.

"Es como conducir y cambiar de marcha. Cuando te sacas el carné necesitas estar consciente para cambiar, hasta que el cerebro genera la sinapsis neuronal, fabrica una autopista que, cuando la has recorrido suficientes veces, ya no tienes que pensar y puedes poner música en el coche mientras conduces".

La idea es marcarse ese hábito y repetirlo una y otra vez hasta que el cerebro lo registre, como hemos hecho ya con otros como lavarse los dientes o echar la llave antes de irse.

Pero, ¿cuánto tiempo hace falta para que se construya la autopista cerebral? Ahí es donde los expertos no lo tienen muy claro. Un estudio publicado en 2009 por Jane Wardle, de la University College London, afirma que en una media de 66 días queda registrada.

Esta teoría cuestionó una anterior del cirujano plástico Maxwell Maltz, que en los años 50 del siglo pasado observó que sus pacientes tardaban una media de 21 días en acostumbrarse, por ejemplo, a su nueva nariz.

Sean 21 o 66, las semanas de encierro por el Covid-19 sirven para comenzar esa construcción neuronal y Cortés da tres claves para el éxito: plantearse uno solo, apoyarse en otras personas y premiarse por hacerlo.

En la primera engloba que el hábito sea realista y lo más concreto posible, en la segunda contárselo a los demás o incluso invitar a otras personas a hacerlo a la vez y en la tercera regalarse algo que sirva de premio para generar endorfinas y que el cerebro lo pida así más adelante.

A modo de ejemplo, Carlos menciona a su hermana. "Se ve un capítulo de su serie favorita solo cuando está haciendo gimnasia", explica este consultor, aunque aclara que lo más normal es que la recompensa sea inmediatamente posterior.

El hábito, resume Carlos, tiene una formula: voluntad más repetición. "Quiero hacer esto y lo repito, lo repito y lo repito, por eso el premio es tan importante, porque aumenta la voluntad". Y los primeros días son claves para conseguirlo.

Javier Martín, CEO de Grupo Persona, que ahora ofrece a sus empresas clientes sesiones de "coaching" gratuitas, enfatiza la importancia de la voluntad, que solo existe si la persona encuentra un beneficio, un "anclaje", a la nueva práctica.

"Si quiero hacer ejercicio me cojo el anclaje de la salud, de mejorar la forma física, de hacer que me quepa el traje de baño o simplemente porque no me caben los pantalones y hay que comprar otros", indica.

Este es, para Javier, un buen momento para hacerlo puesto que el cambio radical en nuestras vidas ya implica en sí mismo un cambio de hábitos y rutinas.

Es importante, aconseja, buscar un hueco en el que incluir el hábito, es decir, un día y una hora concreta, y un espacio donde hacerlo. ¿Es posible? "Desde luego que es posible, dependerá siempre de la fortaleza con que te lo plantees y el beneficio que obtengas".

Tanto Javier como Carlos coinciden en otro elemento que con el nuevo reto: registrar los avances. Puede ser en una App, en la agenda física o virtual, en un calendario o en un documento en el ordenador, pero en conveniente ir apuntando los logros

Si, por lo que sea, no cumples, este mentor insta a reflexionar sobre el por qué y si el beneficio vale la pena. Y, sobre todo, explica Carlos, "no hay que caer en la culpa".

¿Y qué hay de soltar hábitos malos, como, por ejemplo, fumar? Eso, dice Carlos, es un mecanismo parecido pero se llama "desaprender". "Lleva más esfuerzo porque es deshacer una carretera para crear otra, pero se hace más fácil si se adquiere uno nuevo".

En su caso, quitarse el hábito de "escuchar seis veces al día las noticias" lo está consiguiendo incorporando el de escuchar música. Uno por otro.

Y cuando la reclusión acabe, coinciden los expertos, será el momento de poner a prueba la nueva rutina y evaluar si queremos seguir con ella.

Si es así, Javier aconseja preguntarse dónde se va a encajar en la nueva rutina. Y si no, añade Carlos "no pasa nada". Ante todo: "no nos culpemos". EFE