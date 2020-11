La Comisión Europe avisa del riesgo de una nueva ola si se relajan las medidas "antes de Navidad"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido a los gobiernos europeos de que deben aprender de los "errores" cometidos durante los primeros meses de la pandemia y evitar relajar "demasiado rápido" las medidas de confinamiento, como hicieron en verano, porque ello pondría en riesgo que se disparen de nuevo los contagios de coronavirus y se enfrenten a una "tercera ola" tras las Navidades.

"Los hospitales siguen estando bajo presión y en algunas regiones los cuidados intensivos están desbordados, sé que los empresarios, hosteleros y camareros quieren que acaben las restricciones, pero debemos aprender del verano y no repetir los mismos errores", ha lanzado Von der Leyen en un discurso ante el pleno del Parlamento europeo.

La política alemana ha insistido en que la situación sigue siendo "grave" porque el coronavirus se ha convertido en la primera causa de mortalidad en la Unión Europea durante la última semana, con cerca de 3.000 fallecidos diarios.

"Relajarse demasiado rápido y en exceso es un riesgo para que ocurra una tercera ola después de Navidad", ha insistido la jefa del Ejecutivo comunitario, quien ha pedido a gobernantes y ciudadanos asumir que las celebraciones este año deberán ser "diferentes", "más tranquilas", y demuestren "solidaridad".

Von der Leyen ha aprovechado la ocasión para celebrar también que Bruselas tiene ya garantizados acuerdos de compra con seis laboratorios diferentes que trabajan en distintas candidatas a vacuna y confiado en que los primeros europeos puedan ser vacunados "antes de finales de diciembre".

Tomorrow we will approve a 6th contract for up to 160 million doses of the @moderna_tx vaccine.



We're building one of the most comprehensive #COVID19 vaccine portfolios in the world. Safe & effective vaccines can help us end the pandemic.