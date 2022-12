Comienzan las tareas de búsqueda de Ángel, el menor desaparecido en el vertedero de Toledo

Los agentes de las autoridades, como ha informado Juan Baño, jefe de Interior de COPE, ya cuentan con maquinaria pesada para remover los numerosos kilos de basura del vertedero. 8.000 toneladas, según apuntan fuentes policiales. Un trabajo muy complicado, ya que desde que apareció el cuerpo de Fernando, cinco días después de su desaparición, se continúa acumulando material, hasta que seis días después se identificaron los restos y se planteó la posibilidad de que su primo Ángel, también desaparecido junto a Fernando, pudiera estar entre la basura.



El dispositivo desplazado hasta la zona va provisto de equipos especiales para evitar posibles gases tóxicos o pequeños incendios. También cuentan con perros especializados en búsqueda de restos humanos. Un trabajo en el que participan policías de Villa de Vallecas junto a la unidad de Toledo.

La autopsia que Fernando falleció por asfixia, no se apreciaba violencia homicida, aunque quedan pendientes pruebas complementarias en el Instituto Nacional de Toxicología.

Los efectivos de búsqueda tratarán de hallar al pequeño Ángel, de 11 años, después de haber encontrado en el vertedero el cadáver de su primo Fernando, de 17, a quienes se les perdió la pista el 10 de diciembre, cuando ambos fueron al Hiper Usera de la calle General Ricardos de Madrid y ya no se volvió a saber de su paradero.



Para realizar las labores de búsqueda, los efectivos portan equipos de protección contra los gases nocivos que se pueden emitir al remover la basura, y además se precisa maquinaria pesada para vaciar la fosa donde se descargan los residuos.



A ambos primos se les perdió la pista el 10 de diciembre, cuando ya no se volvió a saber de su paradero hasta que el día 15 se encontró el cadáver del primero. En cuanto a las informaciones que apuntan a que los jóvenes, tras llegar a la estación de autobuses de Toledo, intentaron alojarse en un hotel próximo y también fueron vistos en otros lugares de la ciudad, como el parque comercial 'Luz de Tajo', la Policía no confirma ni desmiente, al encontrarse el caso bajo secreto de sumario.



El cadáver de Fernando fue hallado en el Ecoparque de Toledo el 15 de diciembre y los investigadores, que desde el primero momento han manejado como principal hipótesis una desaparición voluntaria, sospechan que el primo menor haya corrido su misma suerte.



Las instalaciones del citado vertedero, según fuentes de la Diputación Provincial, de la que dependen, funcionan con normalidad, si bien en el espacio de vertido objeto de la investigación, donde podrían estar los restos del pequeño Ángel, no se vierte nada y los residuos que deberían depositarse en ese lugar se dejan en otros espacios de vertido del Ecoparque.