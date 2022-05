Combinar dos proteínas predice riesgo de muerte por enfermedad cordiovascular

Combinar dos proteínas inflamatorias predice el riesgo de amputación y de muerte por enfermedad cardiovascular, según una investigación desarrollada por el Cima Universidad de Navarra y el Hospital Universitario de Navarra.

La investigación ha permitido comprobar que la calprotectina y la lipocalina-2 combinadas empeoran el pronóstico de pacientes con enfermedad arterial periférica (EAP), una de las enfermedades vasculares más prevalentes y una manifestación clínica de la arteriosclerosis, caracterizada por dolor en las extremidades debido a la obstrucción de las arterias.

En función de su fase clínica puede causar dolor, tanto en movimiento como en reposo, y lesiones, por lo que es limitante en la vida diaria y, además, eleva el riesgo cardiovascular, principalmente de infarto de miocardio e ictus.

El trabajo, publicado en la revista científica European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, confirma estos resultados en pacientes con EAP avanzada pero también en personas que todavía no han desarrollado síntomas.

Según el estudio, la detección de calprotectina y lipocalina-2 ayuda a estimar el riesgo y a desarrollar un abordaje terapéutico más adecuado para cada paciente y su presencia en sangre predice también de manera temprana el desarrollo posterior de problemas cardiovasculares.

El estudio se ha realizado en el marco del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA) y del CIBERCV, y ha contado con financiación de distintos organismos públicos, como el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Instituto de Salud Carlos III y fondos europeos FEDER.