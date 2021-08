La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 21 de agosto de 2021, ha estado formada por los números 1, 4, 5, 14, 19 y 45. El Complementario ha sido el 25, el reintegro el 1 y el Joker el '1613223'. La recaudación del sorteo ascendió a 10.866.569,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 8.800.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías no 1 de Sopelana (Bizkaia); en la no 5 de San Juan de Aznalfarache (Sevilla); en la no 3 de Salou (Tarragona); en el Despacho Receptor no 85.915 de Valladolid y uno a través del canal oficial de internet Loterías y Apuestas del Estado.