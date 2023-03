Colegios Mayores consideran que la nueva ley no soluciona actitudes machistas

El presidente del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España, Juan Muñoz, considera que prohibir la adscripción de los colegios mayores privados que segregan por sexos a una universidad pública "no es la solución" al problema de las actitudes machistas.

"El fondo de la cuestión es que una parte de la sociedad es machista y habría que establecer mecanismos para que esto deje de ocurrir, pero pensar que se va a solucionar porque un colegio mayor se adscriba a una universidad pública o privada no da respuesta al problema", ha señalado Muñoz en declaraciones a EFE.

El Consejo de Colegios mayores Universitarios de España celebra desde hoy y hasta el 4 de marzo en Valencia sus jornadas anuales, que este año cumplen su 44 edición, en las que participan 250 asistentes procedentes de 70 colegios mayores universitarios de toda España e Italia.

Muñoz ha lamentado que de los colegios mayores "se amplifique todo lo malo" y se desconozca su importante labor formativa y social, como comunidades de aprendizaje y espacios para formar a los universitarios en valores como el de "la libertad, el respeto o la capacidad crítica".

A su juicio "aprovechar" las imágenes que se difundieron del colegio masculino Elías Ahúja de Madrid, que mostraban a estudiantes coreando cánticos machistas hacia sus vecinas del colegio femenino del Santa Mónica, para cambiar la ley y prohibir a los colegios mayores que no sean mixtos adscribirse a las universidades públicas "no es la solución".

"Lo que hay que hacer es combatirlas con una labor de información, formación y concienciación para que esas actitudes dejen de existir, pero derivar en que eso pasa en los colegios que no son mixtos y no en los mixtos no es exactamente correcto y no soluciona el problema", ha insistido.

Muñoz ha trasladado también el malestar de los colegios mayores afectados, que tienen una gran tradición y conexión histórica con las universidades públicas, y aboga por buscar "puntos de encuentro".

"Hay colegios femeninos nacidos hace 120 años por donaciones para que las mujeres pudieran acceder a al universidad y han formado a miles de mujeres", argumenta, y lamenta que no se haya tenido "ningún tipo de diálogo con ellos".

El Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España defiende el "statu quo" actual, y señala que los centros quieren mantener su relación con las universidades públicas, a las que en algunos casos están adscritas desde hace más de 50 años, una petición que, asegura, comparten muchos rectores y vicerrectores a quienes "no se les ha preguntado su opinión".

Las jornadas que el consejo celebra desde hoy en València, en el Centre Cultura La Nau y la Facultad de Medicina, abordan los proyectos formativos que los colegios mayores ponen al servicio de la comunidad universitaria, desde ámbitos como el Arte, cultura y deporte; la formación complementaria en los colegios mayores; aula social, voluntariado y sostenibilidad; y convivencia y participación democrática.

Muñoz ha destacado que en una sociedad cada vez más plural y diversa y en un entorno marcado por la transformación y el cambio continuo "es preciso revisar los recursos y métodos que empleamos para ofrecer una formación que se adapte a las nuevas necesidades de los universitarios".

El objetivo, ha añadido, es "generar una guía de buenas prácticas que nos permita ofrecer una formación integral centrada en la transversalidad sin perder de vista los valores cívicos y que nos permita alcanzar nuestra misión como centros formativos de la Universidad".