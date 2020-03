Colegio pide médicos del Ejército en Ifema para no menguar atención primaria

El Colegio de Médicos de Madrid considera un error derivar profesionales de atención primaria al hospital de campaña de Ifema y propone que en su lugar acudan sanitarios del Ejército y profesionales voluntarios.

El Colegio de Médicos argumenta en un comunicado que el modelo del hospital de campaña desprecia las "fortalezas" de la atención primaria, que no está tan desarrollada ni en China ni en Italia, y donde se puede "asumir gran parte del manejo de los casos leves y moderados sin necesidad de traslado a un centro hospitalario".

El cierre de algunos centros de atención primaria al derivar a Ifema a su personal puede provocar a su juicio "un mayor uso y saturación de los servicios hospitalarios por parte de los pacientes", y por ello proponen que el hospital de campaña de Ifema sea atendido con médicos del Ejército y voluntarios.

Según el Colegio, también "merma la calidad de la asistencia" el reubicar a residentes y adjuntos de los hospitales en Ifema, dado que estos sanitarios "deberían quedarse en sus hospitales porque es el medio en el que habitualmente trabajan y donde su trabajo puede ser más eficiente".

El Colegio reclama asimismo que se refuerce el personal sanitario de las residencias de mayores y que en los pacientes con coronavirus de los hoteles medicalizados que "no pueden ser manejados en su domicilio" sean atendidos por trabajadores sociales, puesto que requieren de un "un periodo de observación antes del alta" y "no deberían no deberían de restar recursos".

Además, pide material de protección para los centros de salud y el seguimiento domiciliario, así como "facilitar mascarillas desde el principio a todos los casos sospechosos y confirmados para evitar contagios" y disponer cuanto antes de pruebas de diagnóstico sensibles" para médicos y casos sospechosos.

Los médicos madrileños piden además que se potencie la "consulta telefónica" tanto desde atención primaria como hospitalaria y de emergencias y señala que los teléfonos "ahora mismo se encuentran desbordados".

Además, reclaman que se valore y remunere "de la misma forma" el esfuerzo de los profesionales de primaria y hospitales así como la peligrosidad de sus tareas.

Actualmente 46 de los 430 centros de salud de Atención Primaria (AP) de la Comunidad de Madrid han dejado de prestar asistencia presencial por la reorganización de profesionales sanitarios a que ha obligado la pandemia de coronavirus, según ha informado la Consejería de Sanidad de Madrid. EFE