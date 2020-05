El Colegio de Médicos de Madrid pide "prudencia" para el cambio a la fase 1

El presidente del Colegio de Médicos madrileño, Miguel Ángel Sánchez Chillón, se ha mostrado confiado en que la decisión del Ministerio de Sanidad sobre el pase de Madrid a la fase 1 de la desescalada se basará estrictamente en "criterios técnicos" y pide "prudencia" ante el riesgo de rebrote porque la situación todavía "no es óptima" y existe una cierta "fatiga" en las plantillas, que además están "mermadas" por la COVID-19.

En declaraciones a Efe este jueves, ha llamado a la población a seguir "extremando las medidas de higiene, como no compartir los móviles", y se ha mostrado confiado en que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "seguirá contando con el Colegio de Médicos", pese a que no le convocó a una reunión esta semana con instituciones sanitarias, a la que sí acudieron los colegios de Enfermería y el de los farmacéuticos, después de que Chillón cuestionara la preparación de Madrid para cambiar de fase.

"No ha habido ningún contacto tras esta reunión, pero damos por hecho que nos llamarán", porque "¿cómo no van a contar con los médicos, verdad?", dijo este doctor que trabaja en la Atención Primaria.

"Sigue habiendo contagios. A diario sigue habiendo ingresos en los hospitales y en las UCI. Incluso si extrapolamos las cifras y comparamos con las de primeros de marzo son muy parecidas. Entonces estábamos subiendo y ahora estamos bajando. Pero ya no está el sistema como entonces. Hay una fatiga física y psíquica, y merma del número de profesionales que están trabajando", asegura.

Hace falta "prudencia", máxime en una ciudad "con una elevada densidad de población" y la necesidad de usar transporte público, según Sánchez Chillón.

Los centros de Primaria "no están abiertos al 100 por cien. Antes de la crisis, ya faltaba personal sanitario y ahora las plantillas están mermadas por la enfermedad. Las condiciones no son las óptimas para afrontar un nuevo repunte", por lo que "tenemos que ser pacientes y no tirar por tierra lo que ya hemos conseguido con el esfuerzo de la población, de los sanitarios, con una carga enorme de trabajo", y también de las administraciones.

Sobre el contagio entre los sanitarios madrileños, con más de 100 positivos diarios por COVID en la última semana, recalca que son "trabajadores de alto riesgo epidemiológico. Del total de personas infectadas en la región, el 17 % son trabajadores del sistema sanitario, cuando solo representan el 1,3 % de la población total".

La llegada de material protector "está aumentando, no estamos como los primeros días". Sin embargo, "las administraciones están en un estado de desesperación por comprar y muchas veces se compran materiales no homologados. Es comprensible porque no hay otra cosa y muchas veces nos están colando materiales de mala calidad", lamentó.

Sobre la renovación de 10.000 contratos sanitarios por el COVID anunciada por Ayuso, "por el momento no lo hemos podido constatar, pero es una fantástica noticia. Hay que reforzar las plantillas, contamos con la buena voluntad de la Comunidad para acabar con esta situación cuanto antes y de la mejor manera".

Respecto a las mascarillas repartidas a los madrileños, que carecían de homologación en la UE, "no es lo mismo no tener la certificación que el que sean un peligro". Pero como hay que "continuar adquiriéndolas de manera continuada, para ser prácticos, utilicemos mascarillas quirúrgicas", que duran unas horas.