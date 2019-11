Ir al colegio en Madrid o en la selva amazónica

En el marco del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño la Fundación ProFuturo junto a la Fundación Telefónica y La Caixa han realizado el proyecto fotográfico El poder transformador de la e-ducación. Un proyecto que tiene dos objetivos. Por un lado, busca visibilizar las diferencias en el día a día de los niños escolarizados en países en desarrollo como Angola, Filipinas o Brasil, y por otro, las semejanzas dentro del aula gracias a la educación digital. Una enseñanza basada en la tecnología que cada vez se asemeja más, ya que ProFuturo ha llevado a 32 países vulnerables un sistema de educación digital que no precisa de conexión a internet.

Los alumnos del colegio Salesianos Estrecho de Madrid han compartido sus conclusiones tras haber trabajado con la galería de imágenes del fotoperiodista Ismael Martínez. Javi de once años confesaba que este taller le ha abierto los ojos y que tras comentarlo con sus compañeros de clase no tienen de qué quejarse al ver la dura realidad que viven otros niños. “A través de las fotos he aprendido cómo es la vida de niños de otros países y cómo van al colegio y también usan la tecnología como recurso escolar y de ocio”, ha comentado Javi. En concreto, Javi se queda con la historia de Cristiano, un niño brasileño de 10 años que para ir a la escuela tiene que cruzar un bosque e ir en canoa por un río con caimanes. Una historia que le ha impactado y le lleva a reflexionar cuando él y sus compañeros se quejan por no sacar la nota que esperaban en un examen.

“A lo mejor yo tardo andando hasta el colegio 10 minutos, Cristiano tenía que levantarse a las 6 de la mañana para atravesar la selva”

Por su parte la Directora de ProFuturo, Magdalena Brier ha destacado: “Hasta hace muy poco, el lugar del mundo en el que nacían los niños era determinante para su futuro. Hoy todavía sigue siéndolo, por desgracia, en demasiados lugares. Pero eso está 3 cambiando porque la tecnología puede llevar la educación a los rincones más remotos del planeta”. Y es que gracias a la educación digital, los mismos contenidos que se estudian en Madrid se pueden trasladar a cualquier sitio. Hasta la fecha ProFuturo ha ayudado a 8 millones de niños y formado a 300.000 docentes. Su objetivo es llegar a 10 millones de niños y niñas en 2020.