Colectivos de personas con daño cerebral piden reanudar la rehabilitación

La Federación Española de Daño Cerebral (Fedace) han pedido este viernes que se pueda reanudar cuanto antes las actividades de rehabilitación presencial para las personas que sufren este problema con el fin de que no pierdan capacidades y ayudar a sus familiares y cuidadores.

Los responsables de Fedace han informado de esta demanda a la reina Letizia en la videoconferencia mantenida desde el Palacio de la Zarzuela para conocer el impacto de la crisis sanitaria en personas que padecen daño cerebral, han informado fuentes de la Casa Real.

La declaración del estado de alarma provocó el cierre de los centros de atención terapéutica de las más de 40 entidades que forman parte de la plataforma, muchos de los cuales han tenido que solicitar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), según ha explicado a doña Letizia el presidente de Fedace, Luciano Fernández Pintor.

La atención y la rehabilitación a las personas con daño cerebral se lleva a cabo ahora de forma telemática, a través de vídeos y documentos con actividades y ejercicios que pueden hacer en sus casas.

No obstante, Fernández Pintor ha explicado que muchos usuarios y familiares que les cuidan no están adaptados a las nuevas tecnologías y, en bastantes casos, no disponen de equipos informáticos adecuados.

Los responsables de Fedace han destacado la necesidad de que la rehabilitación se considere una actividad clínica y que pueda desarrollarse con cita previa y con las medidas de seguridad apropiadas hasta que no se recupere la normalidad.

También que se adopten medidas que faciliten el transporte a los centros de día ante la recomendación de que en los vehículos vayan menos personas para mantener la distancia física.

A la reina le han expuesto que se ha registrado un notable descenso de llamadas de familiares desde el hospital por casos de ictus o traumatismos craneoencefálicos, que son las principales causas de daño cerebral.

Lo achacan al miedo a ir a los centros médicos por el riesgo de contagio del coronavirus.

Otro de los problemas que afrontan es que ante la necesidad de camas en los hospitales, se envían a casa a personas que han sufrido una lesión cerebral sin haber finalizado el periodo habitual de rehabilitación, lo que impide la recuperación definitiva, según las fuentes.

La directiva de Fedace ha señalado además que la pandemia ha ocasionado graves problemas económicos a las entidades debido a la suspensión de las subvenciones de administraciones públicas y del ámbito privado, a lo que se une la amenaza de empobrecimiento de familias con personas con daño cerebral a cargo. EFE

