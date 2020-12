Colectivos migrantes y de la sociedad civil exigen solución alcolapso de citas de extranjería

Más de medio centenar de asociaciones migrantes y de la sociedad civil han enviado una carta al Delegado de Gobierno de Madrid por el Día Internacional de las personas Migrantes, que se celebra este viernes, solicitando soluciones a la ausencia de citas que niega derechos para vivir en igualdad.

Entre las asociaciones que han impulsado esta iniciativa están SOS Racismo Madrid, SEDOAC, Sindicato de Manteros de Madrid, PAHParla o Alianza por la Solidaridad-Action Aid, que han convocado, además, una acción frente a la Delegación de Gobierno, con el objetivo de ser escuchados en sus demandas.

Tal y como explican en el texto de la carta, la situación que están viviendo los migrantes no se da exclusivamente en el marco de la crisis sanitaria de la Covid19, sino desde el año 2018, cuando obtener la cita previa mediante la plataforma electrónica establecida "ya era muy difícil".

En 2019, apuntan, esta tarea "se ha vuelto imposible". Además, señalan que acceder a esta plataforma de cita previa es una "obligación" ya que así lo dispone la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

"La falta de citas previas limita el ejercicio de derechos de las personas migrantes, que ven imposible regularizar su situación administrativa", explican las organizaciones.

DENUNCIAN "TRATO DISCRIMINATORIO"

Serigne Mbaye, portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid, ha señalado que, "no tener cita" significa "no poder renovar un contrato de alquiler o alquilar una habitación", "no poder abrir una cuenta en un banco, cotizar a la seguridad social, buscar un empleo" o "no tener acceso a una vida digna". "Es un instrumento de sufrimiento", ha añadido.

A su juicio, esta situación tiene su origen en "la dejación de funciones por parte de la administración" y, en este caso, de la Delegación de Gobierno, que "con su inactividad y falta de provisión de medios y personal a las oficinas de extranjería está produciendo un trato discriminatorio".

Del mismo modo, advierten que esta situación ha convertido en hábito el tener que pagar para poder obtener una cita previa a gestorías, abogados, anuncios en plataformas online, y tantos que, denuncian, "se lucran con la necesidad de muchas personas migrantes ante la desesperación e imposibilidad de acceder" a este servicio.

Con esta carta y la acción, ha explicado Franco Sandoval, activista de SOS Racismo Madrid, se pretende que el Gobierno tome las medidas y ponga los medios para que "toda persona pueda tramitar, obtener y renovar su tarjeta identificaba en las mismas condiciones que una persona con DNI de España".