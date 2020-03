Colau pide a los vecinos quedarse en Barcelona para no propagar el virus

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido a los vecinos de Barcelona que no se marchen de la ciudad para no propagar el coronavirus ni colapsar "servicios municipales más pequeños".

En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, Colau ha apelado a la "responsabilidad de todo el territorio", ante la llegada masiva de barceloneses a municipios de la Costa Brava y del Pirineo donde algunos ciudadanos de la capital catalana tienen segundas residencias.

"Pido a los vecinos y vecinas de Barcelona que no se marchen a otros pueblos o ciudades y se queden en su casa. Todos somos responsables de no propagar el virus y de no colapsar servicios en municipios más pequeños", reza el mensaje de Ada Colau.

Ante el avance de la propagación del coronavirus, Protección Civil de la Generalitat ha pedido evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles, una advertencia que están desoyendo numerosos barceloneses que en las últimas horas se están dirigiendo a zonas de afluencia turística en el Pirineo y la costa. EFE