Colau confía en que Barcelona pase a la fase 3 antes del fin de semana

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha confiado en que el Ministerio de Sanidad autorice que la ciudad y su área metropolitana avancen a las fase 3 de la desescalada antes del próximo fin de semana y ha lamentado que la Generalitat no hubiese hecho antes esta petición.

"Cuanto antes pasemos a la fase 3, mejor. Será más fácil si la gente se tiene que planificar o tiene que cambiar de región para San Juan", ha dicho la alcaldesa en una entrevista en RAC-1, en alusión a la próxima semana, en que el miércoles será festivo y muchas personas tendrán sus primeros días de asueto en desconfinamiento con un puente largo.

Según Colau, "la gente ya no sabe si está en fase 2 o en fase 3. Y además los datos son muy positivos y las de la región de Barcelona son comparables con las otras regiones que ya están en fase 3".

"A mí me sorprendió que Torra no lo pidiera y celebro que ayer cambiara de opinión", ha dicho la alcaldesa, que ya mostró su enfado la semana pasada cuando la Generalitat propuso que Barcelona y su área se quedara en la fase 2 y no progresara este lunes a la 3, como si han hecho la Catalunya Central y Girona.

El próximo domingo, día 21, finalizará el estado de alarma y con ello decaerán las fases de la desescalada, con lo que las regiones sanitarias o provincias que no hayan llegado a la fase 3 pasarán igualmente a la situación de "nueva normalidad", sin restricciones de movilidad, aunque las comunidades podrán dictar medidas de salud pública. EFE