Colate Vallejo-Nágera disfrutó de su visita a España con una nueva -y desconocida- acompañante

MADRID, 25 (CHANCE)

La visita a España de Paulina Rubio hace unas semanas dio mucho que hablar. La artista se paseó por los platós de televisión y tuvo unas declaraciones que fueron virales en redes sociales, pero lo cierto es que la polémica se creó cuando Colate se enteraba por estos espacios que su exmujer se encontraba en Madrid.

"Sabía que estaba en España porque se encontró con mi hermana Samantha en el aeropuerto. Yo no estaba, pero bueno en seguida me llamó mi hermana y me lo dijo. Me sorprendió un poco al principio" nos comentaba Colate cuando le preguntábamos por la visita de Paulina para promocionar su nuevo single, 'No es mi culpa'.

Coincidencias de la vida, Colate Vallejo-Nágera escogía las mismas fechas que su exmujer para regresar a casa y, a pesar de que nos aseguraba que no quiere reavivar la interminable batalla judicial que mantiene con la 'chica dorada' por la custodia de su hijo Andrea Nicolás desde su separación en 2012, sí que le mandó un dardo envenenado porque se supone que tenía que estar con su hijo.

Independientemente de la polémica que se creó, Colate aprovechó muy bien el tiempo en España. Durante esos días, un equipo de Europa Press fue testigo de una desconocida amistad que le acompañó durante una noche por el centro de Madrid.

Una mujer con el pelo rizado y rubia fue la compañía que Colate tuvo durante al menos una noche en Madrid, dejándose ver por el centro paseando con ella por las calles después de disfrutar de una velada de lo más entretenida y con la que él desconectó de los problemas con su exmujer.