Colate Vallejo-Nágera desvela cómo fue el encuentro de su hijo con la Reina Sofía

MADRID, 25 (CHANCE)

Colate Vallejo-Nájera nos sorprendía, hace unos días, publicando en sus redes sociales varias imágenes del encuentro que su hijo Nicolás - fruto de su relación con Paulina Rubio - y él mantuvieron con la Reina Sofía con motivo de la presencia de la Emérita en Miami para presidir el acto del 500 aniversario de la primera vuelta al mundo protagonizada por los españoles Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

Un momento inolvidable del que ahora nos habla orgulloso el empresario, recién aterrizado en España para presentar su primer libro, 'Colate por Nicolás', en el que desvela los detalles más desconocidos y apasionantes de su vida.

"Me hace muchísima ilusión, a mí y a mí hijo, se le ve en la cara" nos cuenta con una sonrisa, revelando que Doña Sofía "estuvo muy entrañable cuando estuve con mi hijo y la conversación que tuvieron fue maravillosa".

"Estuvimos bastante tiempo con la Reina y le estuvo preguntando a mi hijo cosas de la dualidad de vivir entre Miami y Pedraza, la vida de Miami tan superficial y tan falsa y la autenticidad el pueblo, de Pedraza. La verdad es que fue una conversación maravillosa" confiesa, sorprendido y agradecido por la cercanía de la Emérita, a la que asegura que estuvo "a punto" de regalarle sus memorias.

Muy feliz con María Clara Mejía, con la que mantiene una consolidada relación desde hace unos meses, Colate reconoce que es "un tío súper afortunado". "Mi corazón está súper bien, estoy trincado y feliz" apunta sin ocultar lo enamorado que está de su pareja, que en esta ocasión no le ha acompañado en su visita a España para presentar su libro.

Un libro en el que no sabemos si hablará de Isabel Pantoja, con la que coincidió en 'Supervivientes' en el año 2019 y con la que, revela, no tiene relación en la actualidad: "Con ella directamente no, pero le tengo cariño y me alegra mucho saber que vuelve a cantar, a trabajar". "Independientemente de cómo me tratara en el reality yo no soy rencoroso y me alegra mucho de que vuelva a trabajar. Espero que le vaya muy bien y que cambie un poco esa onda" afirma.

