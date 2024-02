Coalición Canaria avisa al Gobierno: puede haber sorpresas si no cumplen lo pactado

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha vuelto a recordar este martes al Gobierno que prometió reformas legales para que Canarias no tenga que afrontar en solitario la acogida de los menores migrantes no acompañados y ha avisado de que puede haber "sorpresas" si no se les tiene en cuenta.

Valido ha recordado su acuerdo de investidura al debatirse en el pleno del Congreso una reforma legal impulsada por Sumar para recuperar la justicia universal, y ha indicado a los diputados que no hace falta mirar a Gaza o a Ucrania para ver un problema "muy serio" de derechos humanos.

Canarias acoge en estos momentos a casi 6.000 niños y adolescentes no acompañados y está esperando una modificación legal "porque los derechos humanos de los menores migrantes están en juego", ha subrayado la diputada.

Ha pedido que no se mire para otro lado y ha denunciado un "doble rasero": el Gobierno les dice que es "harto difícil" reformar la ley para que la responsabilidad de esos menores sea compartida por el Estado y por el resto de comunidades, pero la ley de amnistía puede tramitarse en seis meses.

"Si hablamos de derechos humanos yo no puedo subirme aquí y no hablar de la hipocresía que supone que nos estemos preocupando por tantísima gente, yo la primera, y que pasen los meses y no se busque una solución a los niños que están cruzando el océano", ha dicho desde la tribuna, donde ha denunciado que hasta hay menores en prisión porque no se les hace la prueba ósea para determinar la edad.