CMancha.Cs, tras reconocer Fernández el retraso del H de Toledo, avisa a Junta: "No vamos a consentir cheques en blanco"

El presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Alejandro Ruiz, ha pedido a la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, que "se lea" el principio de acuerdo en el que la formación naranja trabaja con el PSOE y que implica priorizar las infraestructuras sanitarias, al tiempo que ha avisado de que "no van a permitir cheques en blanco" ni "documentos que solo sirven para titulares".

Ruiz ha reaccionado de este modo después de que Fernández reconociera este martes, a preguntas de los medios, que la puesta en marcha del nuevo hospital en la capital que se hubiera inaugurado esta primavera, se retrasa.

"¿Cómo podemos escuchar esto a estas alturas si iba a ser inaugurado hace meses?", se ha preguntado el diputado de Ciudadanos, que ha insistido en que en el acuerdo con el PSOE su formación ha marcado como "prioridad absoluta las infraestructuras sanitarias".

"¿La portavoz se ha parado a mirar cómo van las obras de las empresas privadas?. Están a tope porque cada día que no trabajan pierden dinero. Pero como la administración tira con pólvora del rey se demora cuánto quiere. Ciudadanos va a denunciar cualquier demora en las infraestructuras sanitarias y más en el Hospital de Toledo, que ya estaba terminado. ¿O no estaba tan terminado como nos contaban?", se ha preguntado.

A este asunto también se ha referido la diputada del PP María Roldán que, en la rueda de prensa que ha ofrecido de forma previa a la comparecencia en Cortes del consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha indicado que "no es de recibo que en esta región se use el estado de alarma para parar la inversión en obra pública, en los procesos de licitación o buscar excusas para no cumplir las promesas y la ejecución presupuestaria, como es el caso de la paralización e incumplimiento de los plazos del hospital de Toledo".