CMancha.- Trabajadores del transporte sanitario de C-LM ampliarán su huelga haciéndola indefinida y de 24 horas

Los sindicatos CCOO y USO y el Comité de Empresa de la contrata del transporte sanitario de Ciudad Real (presidido por UGT) han comenzado este martes a formalizar en las cinco provincias de la región la ampliación de la convocatoria de la huelga de ocho horas diarias durante cinco semanas que mantiene el sector desde el pasado 29 de septiembre para exigir que se les abonen los salarios establecidos en el convenio colectivo, y que las empresas llevan incumpliendo todo el año 2020.

A partir del 2 de noviembre, la huelga, a la que están llamadas las 1.700 personas que prestan el servicio en el conjunto de CLM, pasará a ser indefinida y de 24 horas diarias, tal y como han indicado los convocantes durante la concentración celebrada este martes ante el Hospital General de Ciudad Real, según ha informado CCOO en nota de prensa.

En la misma movilización, los responsables sindicales han hecho pública la carta que remitieron este pasado lunes al presidente regional, Emiliano García-Page; a su consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y a la gerente del Sescam, Regina Leal, y en la que, tras recordarles el motivo del conflicto y expresar su rechazo a los servicios mínimos impuestos durante los paros, les anuncian que a partir de este mismo martes "los trabajadores del transporte sanitario no extraerán, ni introducirán o moverán pacientes y usuarios más allá de las puertas o salas que estén habilitadas para el intercambio de estos en los centros hospitalarios de Castilla-La Mancha".

"El conjunto de los trabajadores está muy dolido con la actuación que se está produciendo y piensan que están realizando tareas que no les corresponden; y que los servicios mínimos de la huelga han sido abusivos. En concreto la Ley determina las funciones del transporte sanitario, y en ningún caso, está la de trasladar a los enfermos dentro de los recintos sanitarios", explican al respecto en la carta enviada a las autoridades de la región.

EL SESCAM "NO DA SOLUCIÓN"

Por su parte, USO ha asegurado que la huelga prosigue aunque los servicios mínimos que se han aplicado "son abusivos y no permiten realizar la huelga a la mayoría de los trabajadores que no compartimos pero acatamos". "En vista de esto y de que el Sescam no da ningún tipo de solución, a pesar de su promesa vacía de cumplir la partida presupuestaria inicial de 22 millones de euros, con la que se solucionaría el grave problema que está sufriendo la totalidad de trabajadores de transporte sanitario de Castilla-La Mancha, cifrado en 1.700 trabajadores", según ha informado el sindicato en nota de prensa.

"A las empresas concesionarias les recordamos que queremos la aplicación del IV Convenio Integro, sin más treguas y sin echar balones fuera hacía el SESCAM y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha" ha expuesto María Notario, secretaria general de Transporte Sanitario de USO Castilla-La Mancha.