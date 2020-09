CMancha.- IU pide no culpabilizar a sanitarios de AP del "colapso" en centros de salud y exige más contrataciones

El coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, ha pedido no culpabilizar a los profesionales sanitarios de la Atención Primaria del "colapso" existente en los centros de salud y ha vuelto a exigir a la Consejería de Sanidad que contrate a los profesionales suficientes para que la Atención Primaria esté garantizada.

En rueda de prensa telemática, Crespo ha lamentado que la segunda ola del COVID-19 haya pillado a Castilla-La Mancha con el nuevo hospital de Toledo cerrado y sin tener las herramientas adecuadas para hacerle frente. Una segunda oleada que "todo el mundo sabía que iba a llegar, menos el Gobierno de Castilla-La Mancha", ha criticado.

"Se comienzan a colapsar los centros sanitarios", ha advertido, y además se critica por parte de los ciudadanos "de forma legítima" que no se cogen los teléfonos de los centros de salud, que no son atendidos y que no hay profesionales suficientes. "El único responsable de esta situación es quien tiene la posibilidad de contratar personal suficiente", es decir, el Gobierno regional.

A su juicio, "el Gobierno regional se intenta amparar culpabilizando a los sanitarios, como ha hecho en otras ocasiones el presidente, Emiliano García-Page, para ocultar sus miserias".