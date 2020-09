C.Mancha.- El Gobierno regional promueve las terapias cognitivas para las personas afectadas de Alzheimer

El Gobierno de Castilla-La Mancha promueve el desarrollo de terapias cognitivas para las personas afectadas de Alzheimer mediante el Sistema de Dependencia. Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante la reunión que ha mantenido junto con el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y la presidenta de la Federación regional de Alzheimer (Fedacam), Inés María Losa, con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Un encuentro en el que han estado acompañados de Carmen Teresa Olmedo, Delegada de Junta en la provincia y de Manuela Gonzalez-Horcajo, Delegada de Bienestar Social en Ciudad Real.

Aurelia Sánchez ha señalado que "más de 5.000 personas diagnosticadas de Alzheimer y sus familias se benefician de los cuatro programas que el Gobierno regional financia a las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer y de los 17 Servicios 'SEPAP-Mejora T' 2020 dentro de un modelo de atención especializada y personalizada", ha informado la Junta en nota de prensa.

En este contexto, la titular de Bienestar Social ha subrayado que "debido a la crisis sanitaria de la COVID-19, los proyectos SEPAP de la región han adaptado su metodología de trabajo, así como las actividades desarrolladas.

El número de horas de atención se mantienen sobre las establecidas en el programa, garantizando que los usuarios que en presencial no reciban en 100% de las horas se complementen con trabajos de forma telemática o domiciliaria, cumpliendo con las medidas de protección que recomiendan las autoridades sanitarias", ha aseverado la consejera.

Así, los proyectos y programas que se están desarrollando de forma no presencial tienen como objetivo las áreas de atención física, funcional y cognitiva, mediante llamadas telefónicas para ir completando y adaptando el plan individual, elaboración de cuadernillos de trabajo con material que facilita la movilidad articular y el desarrollo de la parte cognitiva, así como la prestación del servicio de gerontogimnasia mediante materiales audiovisuales.

De esta forma, Aurelia Sánchez ha remarcado que "el Gobierno del presidente Emiliano García-Page cumple con el compromiso de consolidar y dar cobertura a los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal SEPAP-MejoraT, para las personas en situación de dependencia moderada; como un servicio de carácter rehabilitador centrado en las áreas funcionales, cognitiva y física de las personas, con servicios públicos y gratuitos de rehabilitación en las áreas de psicología, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia para personas con dependencia".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real ha agradecido "al Gobierno de Castilla-La Mancha y a la consejera de Bienestar Social, que hayan querido celebrar este día en la Diputación de Ciudad Real para seguir reivindicando más recursos y ayuda en el tratamiento e investigación de esta enfermedad, así como poner en valor el trabajo de profesionales y cuidadores que dedican su tiempo a los que padecen Alzheimer".

Asimismo, Caballero ha puesto en valor el hecho de que hay muchos y muchas personas que, de manera profesional, pero también con un sentimiento de solidaridad, dedican su tiempo y su vida a cuidar a los más vulnerables entre los vulnerables. Ha mostrado su satisfacción porque consiguen que sean también los mejor tratados.

Ha lamentado que en la actualidad vivamos un momento complejo para la sociedad y ha añadido que es especialmente difícil para quienes añaden a su condición de persona mayor padecer alzheimer. Y ha añadido que espera que de ahora en adelante el sector siga conteniendo el virus a las puertas de los centros como ha venido ocurriendo hasta ahora, puesto que se ha evitado que cause estragos.

Esto no es solo fruto de la causalidad, aunque según ha dicho hay contagios que sí obedecen a esa circunstancia, sino que se debe, atendiendo a las manifestaciones que ha verbalizado Caballero, a la diligencia de los profesionales y responsables de las asociaciones y al apoyo que reciben del Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha estado y está al lado de las asociaciones.

Ahora se trata de no bajar la guardia, según ha comentado, y de atender a quienes más lo necesitan. "La solidaridad es la ternura de los pueblos, sin duda vosotros con vuestra solidad y vuestra ternura demostrais que el conjunto de la sociedad tiene un compromiso claro con estos pacientes, estas personas que sufren lo peor qque le puede ocurrir a uno en la vida, que es no recordar y a veces no reconocer a quienes tanto quieren", ha concluido el presidente de la Diputación.

En la región, casi 54.000 personas sufren los efectos de la enfermedad, siguiendo la misma tendencia ascendente que a nivel nacional. En España hay más de un millón de personas afectadas por la enfermedad, y alrededor de tres millones y medio sufren sus consecuencias. Se diagnostican aproximadamente 150.000 nuevos casos al año y la tendencia se agrava con la edad, afectando al siete por ciento de los mayores de 65 años y al 50 por ciento de los mayores de 85 años.