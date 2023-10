C.Madrid quiere una EvAU única, pero admite que "no es suficiente" sin niveles homogéneos de calidad

Llama a un acuerdo entre partidos, CCAA y Gobierno central para desterrar ideología e ingeniería social en contenidos de Bachillerato

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha subrayado que el Gobierno regional defiende una prueba de acceso a la universidad, la EvAU, única para toda España, pero ha aclarado que esto "no es suficiente" por sí misma sin unos niveles homogéneos de calidad en los contenidos del Bachillerato.

Viciana ha respondido en el Pleno de la Asamblea a una pregunta de Vox sobre la postura de la Comunidad respecto a una EvAU única, propuesta que defiende esta formación, ante lo que el consejero ha recalcado que "por supuesto" el Ejecutivo autonómico está también esa línea.

Sin embargo, ha expresado su preocupación por los contenidos del Bachillerato, fijados en un 60% por el Gobierno de España, y de los que ha criticado la "ideología" e "ingeniería social" que incluyen.

"Si se hace solamente una EvAU única en vez de una única con nivel, homogeneidad y calidad, no va a servir de nada", le ha advertido Viciana al diputado de Vox José Antonio Fuster Lamelas, quien ha criticado lo que, a su juicio, son diferencias de criterio respecto a esta cuestión entre el PP que gobierna la Comunidad de Madrid y el PP nacional liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Emilio Viciana ha negado estas acusaciones y ha apostado por "regular algo más que la EvAU" en esa posible unificación, sobre lo cual ha defendido la necesidad de que se pacte entre los distintos partidos políticos, las comunidades autónomas y el Gobierno central.

Además, el consejero ha pedido al parlamentario de Vox que "no le haga el juego a la izquierda" y, respecto a sus críticas por el perjuicio que estas diferentes pruebas tienen para los alumnos madrileños frente aspirantes de otras autonomías, no extienda la "idea errónea" de que a la región "no deben de venir" estudiantes de otros lugares, porque "Madrid está abierta" y "Madrid es libertad".