Clínica Baviera retoma las revisiones a niños de acogida procedentes del Sahara

Clínica Baviera, que desde el 2010 colabora con el proyecto 'Vacaciones en Paz' a través de distintas asociaciones, ha retomado este mes de julio las revisiones visuales gratuitas a menores procedentes de los campamentos de Tinduf (en el desierto argelino) que pasan temporadas de verano con familias de acogida españolas.

Así este próximo viernes 21 de julio, a partir de las 10:00 horas, revisará la vista de ocho niños en su centro de Getafe. Además, en colaboración con Natural Optics Group, aquellos menores que necesiten llevar gafas graduadas para corregir problemas refractivos podrán acudir al centro que tienen en la localidad madrileña, Óptica Los Ángeles para adquirirlas de forma gratuita.

El programa 'Vacaciones en Paz' tiene como objetivo que los niños puedan acceder a un servicio médico al que no tienen acceso en su país de origen, al tiempo que disfrutan en España de unas vacaciones en familia con actividades relacionadas con el ocio y la cultura. En su país de origen los recursos sanitarios son escasos, no tienen unas condiciones higiénicas óptimas y su alimentación no es equilibrada y saludable.

Estos y otros motivos son los responsables de que, la gran parte de los menores saharauis padezcan distintas anomalías visuales. Entre los problemas más comunes se encuentran los problemas de refracción, estrabismo, conjuntivitis irritativa originada por el siroco, queratitis o blefaritis seborreica.

A lo largo del verano está acción colaborativa entre Clínica Baviera y Natural Optics Group se va a replicar en varias ciudades españolas, colaborando a su vez con diferentes ONGs que se encargan de gestionar la estancia y traslados de niños de varios países para que pasen el verano con familias de acogida españolas. Por ejemplo, recientemente se ha revisado la vista a un reducido grupo de niños provenientes de Ucrania (a través de la Fundación Juntos por la Vida) en las clínicas de Alicante y Valencia.