Un cliente comparte la carta de postres de un restaurante y se hace viral: "No puede ser"

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia, donde además podemos disfrutar de aquello que tanto nos gusta a todos: la gastronomía. No importa que sea un plato típico nacional o un restaurante con comida extranjera. Disfrutamos comiendo y, en muchos casos, la hora del postre es lo mejor para muchos de nosotros.

No obstante, las cartas a veces no son lo que imaginamos y esta usuaria de la red social Twitter ha querido compartir una fotografía de la carta de los postres con una curiosa traducción que se ha hecho viral.

"Estoy llorando, increíble". Es el sencillo mensaje escrito, junto al que se puede ver adjunta una fotografía de la carta de los postres caseros del restaurante. No, no hay que fijarse en el precio, sino en el producto en cuestión, sino más bien en la traducción del mismo postre.

Un mil hojas de tocino de cielo, aparece traducido del inglés como "a thousand sheets of bacon from heaven". En España, el tocino de cielo es un postre típico elaborado a base de huevo caramelizada con azúcar con mucha carga histórica. En este caso, la traducción sería de forma literal "mil hojas de bacon del cielo".





"Os juro que lo acabo de ver en el menú de un restaurante y de sacar esta foto entre lágrimas, no puedo más", agrega en un nuevo mensaje la usuaria. Eso sí, la historia no acaba aquí: "La secuela", agrega de nuevo. En esta segunda fotografía, a "fruta del tiempo", se le da una traducción literal: "Fruit of time".

Unas fotografías que se han hecho virales en la red social Twitter y ha recibido ya más de tres mil retuits y 18 mil 'me gusta'. Las respuestas, como no podía ser de otra forma, no se han hecho esperar.

"Pensando en alguien que no hable español leyendo esto e intentando imaginarlo en su mente", escribió un usuario.





Otro, no obstante, tiró de narrativa y aseguró que "me he imaginado una sonata celestial sonando ominosamente, mientras miles de tajadas de panceta descienden divinamente desde un cielo atravesado por un gran arcoíris".





"Todos esos pobres americanos haciéndose ilusiones, con lo que les mola un bacon", ha bromeado otro.





El cliente de un bar de Madrid utiliza esta comparativa sobre la comida y se hace viral

Gracias a Internet , han surgido una serie de espacios donde los clientes pueden compartir sus experiencias en los diferentes establecimientos y ponerles puntuación. De esta manera, quienes se encuentren en búsqueda de un bar o restaurante para pasar un buen rato, podrán contar con las opiniones de otras personas que han ido y así poder facilitar su elección.

Sin embargo, en este caso la experiencia del cliente ha sido valorada con 5 estrellas. Esta situación ha sido publicada por la cuenta de Twitter @soycamarero encargada en recoger la reseña escrita por Javier Martín, quien tras visitar un local ha dejado la valoración de su experiencia.

En esta reseña el cliente comenta que no solo ha probado una de sus recetas, sino que ha probado dos de sus platos: la salsa de boletus y la Toty´s pizza. El cliente las compara como si de un divino manjar se tratase, como la "ambrosía de los dioses".





Pero en su caso no solo deja la valoración de platos salados o de las hamburguesas, sino que además habla de la tarta de queso, un postre al que añaden Nutella y que "sólo al dios Leyton se le podría ocurrir semejante barbaridad", señala.

Una reseña que ha conseguido numerosos comentarios como: "creo que le ha gustado la comida" o "¿tarta de queso con Nutella?, eso es una...".