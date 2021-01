CLeón.-Suben los casos entre los 20 a 39 años y "preocupan" las UCIs por ingresos directos de pacientes que van tarde

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha reconocido su "preocupación" por la situación de las UCIs en los hospitales de la Comunidad, en la que es ya la tercera ola del coronavirus, ya que la cobertura actual de camas de críticos es del 29 por ciento y porque se ha detectado un aumento de pacientes que ingresan directamente en estas unidades porque van "tarde" a ser tratados esperando que se les pase los síntomas.

Así lo ha manifestado Casado durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno en el que se ha aprobado nuevas medidas restrictivas para las provincias de Burgos, León, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora, que entrarán en vigor a las 00 horas de este miércoles y que se suman así a las provincias de Ávila, Palencia y Segovia.

Durante su comparecencia, la consejera de Sanidad ha reconocido, además, que se ha detectado "un pico" de casos positivos y afectados entre jóvenes de 20 a 39 años, a lo que hay que sumar que muchos personas "retienen los síntomas esperando a ver si se les pasa" y cuando llegan a los centros hospitalarios "son ingresados directamente en las UCIs o tienen que se intubados".

"Estoy francamente preocupada porque a este ritmo vamos a estar en una situación comprometida en muchos hospitales", ha manifestado Casado, quien ha dejado claro que seguirá la coordinación de todos los centros hospitalarios de la Comunidad "como un único gran área", bajo la dirección del doctor Blanco Varela.

Y es que, como ha explicado la consejera de Sanidad, los hospitales grandes trabajan para los pequeños y los pequeños para los grandes, ya que ha sido un sistema que funciona, y aunque la cobertura de camas UCIs en la Comunidad es del 29 por ciento, hay algún centro hospitalario con una cobertura menor, por lo que Casado confía en que con los recursos disponibles sea suficiente, aunque se está en contacto con otras consejerías y con otras comunidades autónomas.

Por otro lado, Verónica Casado ha explicado que el Covid-19 "se comporta de forma arbitraria y diferente" por lo que confía en que las medidas que se han aprobado hoy, y que ya se aplicaron en noviembre "y dieron resultados" la situación "no empeore la próxima semana" para empezar a bajar la incidencia la semana posterior.

No obstante, ha pedido prudencia y "autoconfinamiento" a todas las personas y que al menor síntoma se pongan en contacto con su centro médico, al tiempo que ha aseverado que "no se trata de criminalizar a nadie" porque "el único criminal" es el coronavirus y aunque ha reconocido que suya y de la Junta es la "responsabilidad política y sanitaria" pero "solos" no podrán vencer esta pandemia porque, por el momento y hasta no alcanzar un 70 por ciento de la población vacunada, el mejor tratamiento es evitar los contactos sociales.