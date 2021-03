CLeón.-Centenares de sanitarios se concentran en CyL contra el acuerdo entre Satse y Sanidad y piden negociar para todos

Centenares de profesionales sanitarios se han concentrado este lunes ante sus centros de trabajo en protesta por la firma del acuerdo entre la Consejería de Sanidad y el sindicato Satse al considerar que se discrimina al resto de profesionales y no se ha negociado en los cauces establecidos.

Así lo han señalado en Valladolid los responsables de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, que han convocado estas concentraciones para exigir la convocatoria de la Mesa General de Empleados Públicos y la negociación de los diferentes aspectos que afectan a todos los trabajadores de la Junta y no sólo de una categoría concreta.

En la capital vallisoletana alrededor de un centenar de sanitarios se ha dado cita en el Hospital Universitario Río Hortega con diferentes carteles en los que se podía leer "¿qué más quieres de mí?" o "no quiero ser cómplice" bajo su profesión de médico, enfermero o fisioterapeuta.

En este sentido, el secretario de Acción Sindical de CSIF en Castilla y León, Javier Hernando, ha criticado que se haya firmado un "supuesto" acuerdo que reconoce un incremento retributivo a una sola categoría profesional, algo que se ha realizado "fuera de los cauces negociadores habituales y excluyendo resto categorías y trabajadores de Sacyl".

A su juicio, esto evidencia una "clara falta de retribución" de todos los profesionales que prestan servicio en estas instituciones y consideran que esto supone un "enfrentamiento" entre todos los trabajadores de forma "innecesaria", dado que todos han dado "el máximo posible" en la pandemia y no merecen este trato.

Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO, Dalia Madruga, ha recordado que han pedido la convocatoria de la Mesa General de Empleados Públicos porque es "donde se deben negociar las retribuciones de todos los empleados y no a hurtadillas como han hecho en los despachos".

Madruga ha incidido en que el 31 de marzo cesan "cientos" de contratos de enfermeras en Sacyl, con la falta que hace en previsión de una posible siguiente ola y la necesidad de dar descansos y cree que "no se puede permitir" que cesen los contratos "porque no hay dinero" y "a hurtadillas se firmen unas modificaciones retributivas no negociadas".

La responsable de CCOO ha aclarado que no están en contra de que se aplique una subida salarial a las enfermeras porque "es muy necesario", pero consideran que se tiene que hacer con todos los empleados públicos de Castilla y León. Por eso, ha afirmado que "ruegan" a la Consejería de Sanidad y a la Junta que les reúnan "de forma urgente" y hablen de las condiciones de los empleados públicos, de las 35 horas o de la carrera profesional, entre otras cosas.

"BOFETADA"

Asimismo, el secretario de Sanidad de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT, Miguel Holguín, ha criticado que el único pago que hayan recibido los sanitarios sea el "decretazo" del presidente de la Junta y ha calificado de "bofetada en la cara" este acuerdo entre un sindicato sectorial y la Consejería de Sanidad.

"No entendemos cómo lo que unió el COVID, que era todos los trabajadores en un equipo, que hemos sido lo que hemos sacado todo adelante, todo esto se quiera focalizar y poner el foco en un colectivo", ha asegurado.

Además, ha afirmado que la única respuesta a su petición de reunión con el presidente de la Junta ha sido que tiene una agenda "muy ocupada" y ha pedido que deje de esconderse y "dé la cara" porque "no se puede discriminar al resto de los empleados públicos de Castilla y León.

Las movilizaciones se han convocado por parte de los tres sindicatos en todas las provincias de la Comunidad este lunes, salvo en Palencia, donde tendrá lugar este martes.

Así, en Ávila cerca de medio centenar de sanitarios se han concentrado a las puertas del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles para protestar contra el acuerdo adoptado con Satse "fuera de las mesas de negociación, por el que pretenden subir el salario solamente a un colectivo dejando de lado al resto de categorías profesionales".

En la capital burgalesa, más de 200 personas se han concentrado en la puerta principal del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), hasta donde se han desplazado varias dotaciones de la Policía Nacional.

Portando banderolas de CSIF, UGT y CCOO, los organizadores han mostrado su descontento con el acuerdo firmado con el colectivo de enfermería y han indicado que este tipo de negociaciones deben adoptarse en las mesas de Función Pública y Sectorial y no de la forma en la que se ha llevado el cabo por parte de la Consejería de Sanidad, "excluyendo" a una parte importante de las categorías sanitarias.

En el caso de León, cerca de un centenar de empleados públicos de Sanidad se han concentrado a las puertas del Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE).

"FALSO" ACUERDO

Los responsables sindicales han calificado el acuerdo firmado entre Sanidad y Satse de "falso" y han censurado que abandone "la vía de la legalidad, genera frustración, discriminación e incertidumbre".

Asimismo, han incidido en que "no piden que se quite nada a nadie", sino que buscan que "se equipare a todos por igual y no solo se tenga en cuenta al sector de la enfermería".

En Salamanca, a las 11.30 horas junto a la Escuela Universitaria de Enfermería, que está próxima al Complejo Asistencial de la ciudad, más de un centenar de personas se han concentrado portando banderas de los tres sindicatos convocantes para mostrar su malestar con el acuerdo.

Sobre esta decisión, los representantes sindicales han criticado que el pacto llegó "sin luz y taquígrafos" y "de la noche a la mañana" sin que el resto de formaciones sindicales conociesen "nada", por lo que han anunciado nuevas movilizaciones contra un acuerdo que, según sus palabras, también supone "un agravio comparativo" con otros colectivos sanitarios.

En Segovia, alrededor de 100 manifestantes se han congregado a la entrada del Hospital General de Segovia en un acto donde se ha protestado por el trato desigual ante los trabajadores del sector por parte de la Junta.

Según ha declarado Juan José Arévalo, portavoz de CSIF y enfermero de Sacyl en Segovia, el acuerdo sólo afecta a la categoría de enfermeras, "cuando el problema que intenta atajar, que es el deficiente complemento específico respecto al resto de comunidades realmente afecta a todas las categorías, no solo a las enfermeras".

En el caso de Soria, los sanitarios se han concentrado a laspuertas del Hospital Santa Bárbara, donde han mostrado su "enfado y decepción" ante lo que consideran un acuerdo "ilegal y discriminatorio".

Los tres sindicatos consideran que la Consejería no debe prestar atención a un "solo eslabón de la cadena" y recuerdan el "trabajo incansable" de todos los sanitarios después de un más de un año tan duro de pandemia.

En la provincia de Zamora, unos 200 profesionales se han concentrado a las puertas del Hospital Virgen de la Concha de la capital y han pedido "un trato igualitario de todas las categorías" con respecto al colectivo de enfermeras.

Los sindicatos han señalado que, de la misma forma que las enfermeras se han homologado al resto de comunidades autónomas, los demás colectivos profesionales como médicos, celadores, auxiliares o administrativos deberían percibir también esa subida salarial.