CLeón.- Plataformas sanitarias se movilizarán en enero para exigir atención presencial y abrir consultorios

La Plataformas por la Sanidad Pública se movilizarán en enero para exigir atención presencial en Atención Primaria y la apertura de los consultorios rurales, unos actos de protesta que contarán con el apoyo del PSOE de Castilla y León.

Así se ha detallado tras la reunión mantenida entre el secretario autonómico socialistas, Luis Tudanca, y los representantes de la Plataforma encabezada por su portavoz, Luis Ocampo, quien ha señalado que ya se trabaja en la puesta en marcha de estas movilizaciones que se completará con una manifestación frente a la Consejería de Sanidad siempre con las correspondientes medidas de seguridad ante el Covid.

Ocampo ha insistido en la necesidad de actuar ante la segunda ola de Covid y ha recordado que desde el primer momento las plataformas han reclamado la convocatoria del Consejo de Salud de Castilla y León para dar una "respuesta comunitaria", una solicitud ante la que no han recibido respuesta por parte de la Junta.

"Seguimos con esa misma idea, es fundamental la implicación comunitaria para controlar la pandemia actual, sin implicación social imposible de controlar", ha lamentado Ocampo.

Asimismo, Ocampo ha lamentado que la situación de pandemia haya coincidido con "recortes tremendos" en Atención Primara con el "cierre" de consultorios locales y la sustitución de la atención presencial por telefónica.

Por su parte, el líder socialista Luis Tudanca ha asegurado que desde el PSOE se comparte el análisis realizado por las plataformas y su preocupación ante una segunda ola en la que "no sólo se requieren normas que restringen la movilidad o actividad sino que necesitan además, por parte de los ciudadanos responsabilidad".

Tudanca ha afeado que meses después de su solicitud no se haya convocado el Consejo de Salud para dar participación. "Esto es una constante el Gobierno de la Junta no escucha a las plataformas, a los partidos, no escucha a nadie, así es muy difícil adoptar medidas", ha señalado.

En este sentido, el líder socialista ha garantizado el respaldo del PSOE a las movilizaciones anunciadas por las plataformas. "No puede ser que una buena parte de la Comunidad lleve seis o siete meses sin ver a un profesional médico en su pueblo", ha destacado.

"La Junta utiliza la pandemia como escudo para evitar la crítica y la propuesta y para hacer lo que a ellos les da la gana", ha concluido Tudanca.