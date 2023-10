Clavijo celebra la reunión para coordinar la migración y espera de Senegal "mayor control"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha valorado este lunes la reunión de coordinación de la respuesta migratoria entre el Estado y las comunidades autonómicas que se celebra este martes, al tiempo que ha dicho que espera del encuentro con Senegal "mayor control" sobre las mafias.

El presidente canario ha indicado que el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, parece "el único consciente de la magnitud del problema" existente en el archipiélago, al tiempo que ha celebrado en declaraciones a los medios de comunicación el "encomiable esfuerzo" que hace para coordinar dentro de su departamento esta respuesta migratoria.

Antes de intervenir en un foro organizado para explicar la propuesta de presupuestos de la comunidad para 2024, junto con la consejera de Hacienda, Presupuestos y Relaciones con la UE, Matilde Asián, Clavijo ha lamentado, no obstante, que sigan sin tener "respuesta del Gobierno de España" en cuanto a los menores no acompañados.

"Es un asunto en el que están sobresaturados los recursos, que las ONG dicen que ya no pueden más, por lo que seguimos demandando la modificación legislativa para que haya una distribución acorde a los criterios que se hablen", ha defendido para luego insistir en que los poco más de 390 menores que serán trasladados a otras comunidades en virtud del acuerdo alcanzado hace escasas fechas es "insignificante".

También ha dicho que la comunidad no es competente a la hora de decidir adónde se trasladan los migrantes que el Gobierno de España está derivando a otras regiones y que han despertado malestar en ciertos gobiernos autonómicos y ayuntamientos: "El señor Escrivá nos está informando de los que tenemos y de los que se van de Canarias, pero no nos dice, porque no tiene que hacerlo, adónde van ni dónde los ubican".

Sobre la reunión que mantiene este lunes el ministro del Interior del Gobierno de España, Fernando Grande Marlaska, con su homólogo de Senegal en el país africano, Clavijo ha asegurado que espera que se lleguen a acuerdos sobre cuestiones de "control de las mafias" y para "preservar la seguridad de las personas" que se suben a las barcazas en busca de un futuro mejor.