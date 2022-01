La clave de Harvard para tener más dinero con menor riesgo

A la hora de hablar de dinero, debemos tener siempre la cautela suficiente para evitar sufrir en algún momento dado, lgún que otro susto económico. El dinero es evidentemente fundamental para sacar adelante situaciones complejas, y para ello, conviene contar en determinadas ocasiones con un colchón que nos permita dormir tranquilos.

Por todo ello, y puesto que el capital es tan importante en muchas circunstancias de la vida, la Universidad de Harvard; conocida siempre por la fama que la precede y por el valor que ha tenido desde el primer momento de su existencia; ha elaborado un estudio mediante el cual podremos preservar de mejor manera nuestro poder económico. En concreto ha sido el científico Laurence J. Kotlikoff es profesor de economía y autor del best-seller 'Money Magic: An Economist's Secrets to More Money, Less Risk, and a Better Life'; y se doctoró en la Universidad de Harvard en 1977.

Kotlikoff se enfoca en muchas cuestiones más ligadas con el sistema fiscal e incluso el modo de vida norteamericano. Sin embargo, aquí sacamos a la luz los consejos que pueden ser aplicados en España:

Liquida la hipoteca lo antes posible:

Considera el experto, que amortizar la hipoteca lo antes posible es mucho más preferible que mantenerla aunque a pesar de tener el coste de oportunidad de desembolsar todo ese dinero de una y perder la opción de recuperarlo. El ejemplo que utiliza es el siguiente: "Si tiene 100.000 dólares que puede invertir ahora mismo en un bono que gana el 1,5%, tendría 1.500 dólares en ingresos por intereses en el transcurso de un año. Pero si tuviera una deuda de 100.000 dólares con un interés del 3,2% que pudiera pagar ahora mismo, se ahorraría 3.200 dólares a lo largo del año en pagos de intereses".

Ser el dueño de tu casa:

Para el economista, el alquiler a largo plazo es lesivo, por lo que en la medida de lo posible es preferible adquirir una vivienda. Tener dinero invertido en tu casa es una forma de resguardarlo de algunos impuestos.

Una buena opción para sacar partido de lo que te gusta

En cuanto a esto, los más jóvenes son los que más atraídos suelen sentirse con este tipo de alternativas. Sin embargo, gente de todo tipo de edad puede intentar obtener algún tipo de rédito para conseguir sacar algo de capital de aquello de lo que creía imposible lucrarse. Por ejemplo, si te gusta la elaboración de postres o galletas, puedes intentar hacer una tienda online donde dar salida a algunos productos.

Atreverse a dar saltos laborales:

A pesar de ser en ciertas ocasiones una práctica atrevida, cambiar de actividad laboral es de hecho, algo que recomienda el experto por activa y por pasiva, intentando ir pivotando y sacando rendimientos cada vez que surja una nueva oportunidad.

Si no tienes la necesidad, no te jubiles antes de tiempo

A pesar de que nos ofrece un montón de opciones de calidad de vida deseada a esas edades; plantearlo así deja claro que los maravillosos beneficios - tiempo extra con los nietos, libertad para dedicarse a las aficiones, reducción del estrés - tienen un alto precio: la pérdida de años de ingresos por trabajo y una menor pensión.