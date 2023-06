Claudia Osborne no puede evitar reírse tras preguntarle por Gabriela, la nueva ilusión de su padre

MADRID, 17 (CHANCE)

Hace unos días, Fabiola Martínez rompía su silencio para la revista Lecturas y hablaba del calvario que vivió con un exnovio que tuvo antes de conocer a Bertín Osborne. Un relato que nos dejaba muy sorprendidos porque explicaba que llegó a temer por su vida. También habló de su relación con Bertín Osborne, asegurando que lo mejor que hicieron fue separarse porque ahora gozan de muy buena relación.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Claudia Osborne y preguntarse sobre esta entrevista de Fabiola que salía el miércoles pasado en todos los quioscos. Muy tajante, la hija del presentador aseguraba la quiere "muchísimo" porque "ella es parte de la familia y siempre lo va a ser".

La escritora no ha podido evitar sonreír cuando se le ha preguntado por Gabriela, a que ella misma considera "la nueva ilusión" de su padre, pero ha guardado silencio y no ha querido desvelar ningún detalle, ni siquiera si la conoce ya o no.

Claudia, que acaba de regresar de Australia con su marido y su hija, nos confesaba que no descartan ampliar la familia "en cualquier momento, si Dios quiere". No cabe duda de que la hija del presentador está viviendo un momento de lo más dulce con su marido y su hija y que sus planes, al menos a largo plazo, es crecer como familia.