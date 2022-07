Claudia Osborne desvela cómo se encuentra tras dar a luz

MADRID, 13 (CHANCE)

Claudia Osborne daba a luz hace dos semanas a su primera hija con José Entrecanales. Micaela ha llegado a una familia que se moría por verla y ahora, la hija de Bertín Osborne está disfrutando al máximo de su faceta como mamá. Hoy, ha roto su silencio por redes sociales para desvelar cómo se encuentra la bebé y para informar a sus seguidores de que todo está bien.

"Hola Chicos. Ya estoy por aquí después de dos semanas súper desaparecida, ya sabéis que ha nacido mi hija, he aprovechado para adaptarme un poco a la nueva vida, para conocerla a ella" comenzaba diciendo Claudia con una sonrisa en su rostro que reflejaba el buen momento por el que está pasando.

Segundos más tarde, la escritora confirmaba que: "Estoy encantada, no puedo estar más feliz y que la niña está estupenda. Muchísimas gracias por todos los mensajes que me habéis estado mandado". Un momento súper dulce que está exprimiendo al máximo y que, como es lógico, no está mostrando por sus redes sociales porque ni para eso tiene tiempo.

"Poco a poco iré retomando las redes, os pido un poco de paciencia, tengo que aprender a compaginarlo todo. Os mando un besazo y que estamos muy bien" concluía Claudia, asegurando que tanto su hija como ella están fenomenal. No cabe duda de que toda la familia va a disfrutar de un verano de lo más emocionante con Micaela en sus vidas.