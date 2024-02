Claudia y Alejandra Osborne, las diferentes reacciones de las hijas de Bertín a su retirada de la televisión

MADRID, 6 (CHANCE)

Bertín Osborne es uno de los presentadores más populares y queridos de nuestro país, y en los últimos tiempos ha compaginado su 'Show de Bertín' en Canal Sur y Telemadrid con 'Mi casa es la tuya' en Telecinco. Sin embargo, sus apariciones en la pequeña pantalla podrían llegar pronto a su fin, ya que para sorpresa de propios y extraños el artista ha revelado en su último concierto en Alicante que se está planteando dejar la televisión porque está "hasta los huevos" -en sus propias palabras- y lo que realmente le gusta y le divierte no es su faceta de comunicador sino la de cantante.

Un inesperado anuncio al que en las últimas horas han reaccionado 'las mujeres de la vida' de Bertín. Gabriela Guillén, muy seria, se ha limitado a decir que le parece "muy bien", mientras Fabiola Martínez prefiere mantenerse al margen y no ha revelado qué le parece que su exmarido quiera dar un paso a un lado y 'retirarse' de la televisión.

Más expresivas, y dando muestras de su educación, se han mostrado sus hijas. Este lunes Eugenia Osborne aseguraba que le parece muy bien que Bertín "trabaje menos porque ya le toca". Y en la misma línea se ha pronunciado la mayor de las hermanas, Alejandra: "Yo creo que ya tiene edad para hacer lo que le apetezca. Con la edad que tiene que haga lo que quiera, que ya ha trabajado mucho" ha asegurado con una sonrisa, reconociendo que no tiene noticias de que su padre vaya a dejar de modo inminente la pequeña pantalla. "Ni me he enterado de eso la verdad" confiesa.

Claudia Osborne, en cambio, ha dado la callada por respuesta y, esquiva y cabizbaja ha dejado en el aire qué le parece la decisión de su padre de retirarse de la televisión.

Si en algo coinciden las tres hijas de Bertín es en guardar silencio sobre la demanda de paternidad que Gabriela Guillén ha confirmado que ya ha presentado contra el cantante para demostrar que el bebé es suyo. Un tema sobre el que ni Eugenia, ni Alejandra ni Claudia tienen absolutamente nada que decir.