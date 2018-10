Clara Lago orgullosa de su fundación: "es el proyecto más bonito que voy a hacer nunca"

MADRID, 22 (CHANCE)

Clara Lago fue una de las protagonistas de la gala de entrega de los Cosmo Awards 2018 organizada por la revista Cosmopolitan 'hace unos días, al ser reconocida con el premio Chica Cosmo por su trabajo, esfuerzo, decisión y solidaridad.

La actriz acudía a recoger su premio con un mini vestido morado de Stefano de Lellis, que combinó con joyas y bolso de Bulgari y zapatos de Aquazzura, y atendía a su llegada al photocall muy contenta e ilusionada a los medios, en una demostración de humildad reconocía que no tenía idea alguna de por qué le habían concedido el galardón.

cLARA LAGO CON LA VISTA PUESTA EN AMÉRICA

En lo profesional, la madrileña, que se encuentra en un momento muy feliz en España, reconocía que por ahora no tiene nada de lo que nos pueda hablar pero que siempre está mirando de reojo hacía el otro lado del charco por si le sale algún proyecto, "siempre tengo unos managers y gente allí, que me van mandando pruebas que unas veces mandamos desde aquí y otras, cuando tengo tiempo, voy y me dejo caer por allí". Además reconocía que hoy en día es más fácil encontrar proyectos en Estados Unidos sin salir de España porque gracias a las plataformas y nuevas tecnologías que hay en la actualidad "no es tan necesario como antes instalarse allí aunque algunos siguen haciéndolo, y son unos valientes".

CLARA LAGO Y SU PROYECTO SOLIDARIO

Además, Clara relataba que aprovecha los respiros que le da su trabajo para llevar a cabo diferentes proyectos con la Fundación Ochotumbao, de la que es fundadora junto a su pareja Dani Rovira y dice que "probablemente sea el proyecto más bonito que vaya a hacer nunca". Con esta fundación solidaria, tienen como objetivo "apoyar a aquellos proyectos dirigidos a mejorar la vida de las personas más desfavorecidas, la conservación del medio ambiente y la defensa de los animales".

Precisamente, esos valores que promueve a través de Ochotumbao los lleva también en su día a día, como demuestra la dieta vegana que sigue desde hace más de un año "por un tema moral, ético, sobre todo por el mundo animalista y medioambiental". E insistía en que no la sigue por un tema estético, "no estoy delgada de mal, estoy bien".

CLARA LAGO NO SE PLANTEA SER MADRE DE MOMENTO

A pesar de que su relación con Dani Rovira es de las más estables del panorama nacional, todavía no tienen en mente formar una familia y reconocía que no sabe si quiere ser madre aún, "no es algo que me plante ni muchísimo menos".