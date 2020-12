PP y Ciudadanos reprochan a Iglesias los "vetos frontales" a sus enmiendas sobre dependencia o prestaciones por hijo

El Partido Popular y Ciudadanos han reprochado al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y de Agenda 2030, Pablo Iglesias, los "vetos frontales" a las enmiendas presentadas por sus grupos que afectan a su cartera, que pedían el aumento de los fondos para la dependencia o la no supresión de la prestación por hijo a cargo, entre otras.

Así lo han expresado las diputadas de PP y Ciudadanos este miércoles 2 de diciembre durante el debate de la Ley de Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados.

Pablo Iglesias ha defendido que en estos Presupuestos Generales, el Gobierno "va a incrementar en más de 600 millones de euros la aportación del Estado a Dependencia y para reducir las listas de espera" y ha añadido que otros 700 millones de euros de los fondos europeos se destinarán a transitar del modelo residencial actual a otro que apueste por la atención domiciliaria, todo ello, con el objetivo de que "los mayores reciban una atención digna".

Si bien, la diputada de Ciudadanos ha subido al estrado "enfadada" por los "vetos y rechazos frontales" del Gobierno a las propuestas de su grupo parlamentario en materia de derechos sociales "por el mero hecho de que quien presenta las medidas es Ciudadanos".

En concreto, Giménez ha recordado a las miles de personas en lista de espera de la dependencia que han fallecido este año sin recibir la ayuda que les correspondía (cerca de 50.000 según datos del Ministerio de Derechos Sociales recogidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales).

"Ciudadanos ha pedido incrementar los fondos de dependencia a 1.200 millones y ¿qué nos hemos encontrado? Un rechazo frontal", ha asegurado la portavoz de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad en el Congreso.

También se han encontrado con una negativa, según ha dicho, en su enmienda para que no se elimine la prestación por hijo a cargo pues consideran que el Ingreso Mínimo Vital no llega a las familias en pobreza relativa con menores. Igualmente, ha enumerado otras enmiendas rechazadas en referencia a menores extranjeros no acompañados, apoyo a familias numerosas, feriantes o contra el chabolismo.

UN IMV DE 18 EUROS AL MES

Por su parte, la diputada del PP Alicia García Rodríguez ha reprochado a Iglesias que con estos presupuestos los españoles "no salen más fuertes sino más pobres y desiguales" y ha puesto el ejemplo del escudo social. "A una madre con tres hijos, su Gobierno le reconoce un Ingreso Mínimo Vital de 18 euros al mes, ¿cree que con eso pueden pagar la vivienda, pueden comer?", ha preguntado, lamentando asimismo que supriman la prestación por hijo a cargo.

También ha tachado de "totalmente insuficientes" los 600 millones de incremento de los fondos del Estado para Dependencia y ha criticado que "abandonan de nuevo a las residencias" pues "fían el nuevo modelo residencial a unos proyectos que no están ni aprobados por Europa".

Además, ha afeado al vicepresidente segundo que "no ha visitado ninguna residencia", algo "imperdonable" según ha dicho, recordando que la mitad de los fallecidos durante la pandemia han sido mayores de estos centros.

Igualmente, ha aconsejado a Iglesias que "vuelva al espíritu del 15M" y recorte los "14 altos cargos y 25 asesores de su Ministerio, destinando este ahorro para proteger a las familias y reducir la pobreza infantil".

COLAS DEL HAMBRE

La diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz Solas ha expuesto la situación de familias que llevan "meses" haciendo cola en la puerta de parroquias u organizaciones para recibir alimentos o la de los fallecidos en residencias para preguntar a Iglesias: "¿De qué sirve su ministerio?".

Por su parte, la diputada del PSOE Sonia Guerra ha defendido los Presupuestos "sin precedentes" y "coherentes" que ha presentado el Gobierno que "avanzan en nuevos derechos y libertades de la ciudadanía" y ha asegurado que van a "priorizar la atención a la Dependencia", cuyas partidas tienen "un incremento del 46%".

En la misma línea, la senadora de Unidas Podemos María Pilar Garrido ha asegurado que estos Presupuestos "miran al futuro siendo muy conscientes de los nuevos retos y vulnerabilidades" y "huyen de la caridad y el asistencialismo". "Queremos un país que cuida, una sociedad donde las personas mayores disfruten de la última etapa de su vida, donde los que cuidan puedan hacerlo en condiciones adecuadas, donde nadie vuelva a morir sin una ayuda ya concedida", ha asegurado.