CISNS-Madrid no apoya el Marco Estratégico para la Atención Primaria al necesitar "mayor consenso" con los profesionales

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado que no apoya el Marco Estratégico para la Atención Primaria porque "se necesita un mayor consenso" con los profesionales sanitarios además de resaltar que se quiere aprobar "con un horizonte político" nacional.

"Requiere un debate mucho más profundo así que no es el momento idóneo para tratar de llegar a un acuerdo y todavía menos ahora con un horizonte político que tiene una elecciones generales en 14 días y unas municipales y autonómicas dentro de 45 días", ha indicado Ruiz Escudero que ha defendido que la AP es uno "de los pilares básicos" del Sistema Nacional de la Salud, por lo que "es fundamental" que haya "un amplio consenso" entre todos los profesionales del ámbito.

Además, a su llegada al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ha considerado que antes de mejorar la AP, hay que resolver el principal problema que es el de financiación, puesto que afecta de manera directa a la AP.

Ruiz Escudero también ha destacado que no apoyar la propuesta del Gobierno no significa que no las CC.AA. "no hayan trabajado por la Atención Primaria" ya que, ha asegurado, ha sido al contrario. "Hemos estado en contacto permanente y directo con los colegios de médicos y enfermería y formaciones sindicales pero el Gobierno es quien tiene que tratar los problemas con mayor liderazgo y eso va relacionado con la financiación y sobre todo que se tiene que adaptar a la realidad de cada CC.AA.", ha resaltado.

Para finalizar, el consejero ha pedido al Gobierno "mayor diálogo" para poder seguir trabajando en la propuesta que "requiere de consensos" y fuera del "escenario político en el que nos encontramos".