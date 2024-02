CISNS.- La SEMG celebra las medidas sobre AP, pero pide "pasar a la acción" y "concretar cómo se van a hacer las cosas"

La presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Pilar Rodríguez Ledo, ha celebrado que las consejerías y el Ministerio de Sanidad "hayan llegado a acuerdos" en materia de Atención Primaria porque "la cogobernanza es imprescindible", pero ha pedido que "pasen a la acción" y "concreten la forma en que se van a hacer las cosas" porque "la Primaria no tiene tiempo de seguir reflexionando".

"Nos parece fantástico que hayan llegado a acuerdos y que se haya basado en el diálogo y que hayan compartido el diagnóstico. Ya está hecho el análisis de la situación, ahora hay que pasar a la acción y hay que bajar con concretar la forma en que se hacen las cosas porque si nos quedamos otra vez en seguir reflexionando, reflexionaremos toda la vida y la Atención Primaria no tiene tiempo de seguir reflexionando y nuestro sistema sanitario tampoco", ha declarado Pilar a Europa Press tras la rueda de prensa de la ministra de Sanidad, Mónica García, posterior al pleno monográfico de AP del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Con respecto a la "mejora de condiciones" de los médicos de Atención Primaria anunciada por la ministra entre las que destaca especialmente el tiempo dedicado a cada paciente, la presidenta de la SEMG ha resaltado que "lo esencial es que el médico de familia pueda desarrollar su trabajo con calidad y excelencia como se merece la población" y que, para ello, "se necesitan muchas cosas".

"Estamos de acuerdo en que el tiempo es necesario y el tiempo se mejora con una buena organización, dejando de hacer cosas que no aportan valor para hacer cosas que necesita el ciudadano para la mejora de su salud. Además, hay dos patas adicionales, una son los recursos humanos ya que son necesarias personas suficientes para poder atender la población en la organización adecuada; y la otra es incrementar la financiación de Atención Primaria", ha declarado.

No obstante, la ministra ha aclarado que la cuestión de incrementar la financiación no se ha tratado en el monográfico y, ante estas declaraciones, desde la SEMG han insistido en que también son necesarios los recursos económicos. "No se puede hacer ninguna reforma en una casa sin poner dinero encima de la mesa, ¿verdad? La Atención Primaria es como una casa y necesita cerrar esas rendijas, esas fugas, y para eso también se necesita poner recursos económicos que aumenten la resolutividad de la Atención Primaria", ha añadido.

Por otra parte, la presidenta de la SEMG ha asegurado que, desde la Sociedad, "han echado en falta" que "no se haya mencionado la situación que viven las zonas más desfavorecidas como las zonas rurales con la falta de profesionales" o que no se haya hablado de "la solución que han puesto algunas comunidades autónomas con la contratación de personal que no tiene los requisitos legales para poder ser contratados para la categoría de Medicina de Familia".

NECESIDAD DE REVISAR EL PROGRAMA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

Ante la medida de reevaluar los criterios de acreditación de los médicos de Primaria para aumentar el número de plazas, la presidenta de la SEMG ha aseverado que esto debería venir "de la mano" de la revisión del Programa Formativo de Medicina Familiar y Comunitaria, que la Sociedad viene demandando desde hace años.

"No hemos entendido muy bien qué es lo que quiere decir con hacer un grupo de trabajo para analizar los criterios de acreditación de las plazas de Formación Sanitaria Especializada porque por mucho grupo de trabajo que haya, lo suyo es aprobar un programa nuevo donde se produzcan estas adaptaciones de competencias que se han dicho y que de la mano de eso vaya la revisión de los criterios de acreditación por los técnicos de esa especialidad", ha explicado Pilar.

En este sentido, la presidenta ha solicitado que "se active de una vez por todas el programa de la especialidad de Medicina de Familia", que según ha asegurado lleva sin actualizarse desde el año 2005. "¿Vamos a tener criterios nuevos de acreditación sin tener un programa nuevo? No, parece lógico, y más cuando el programa está trabajado pero está pendiente de aceptación por las comunidades. Está muy bien esta revisión de los criterios, pero los criterios están ya revisados en el nuevo programa, que pueden ser mejores o peores, se pueden adoptar más o menos, pero lo que hay es que desatascar lo que estaba atascado", ha sentenciado.