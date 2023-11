CISNS.- La Comunidad Valenciana exige al Ministerio de Sanidad que mantenga el MIR único para toda España

El conseller de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Marciano Gómez, ha exigido este lunes al ministro del ramo, José Miñones, que mantenga el MIR único para toda España y no implante una descentralización en su gestión que "supondría una nueva desigualdad entre españoles".

Gómez ha realizado estas declaraciones tras asistir a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrada por videoconferencia, en la que el ministro se ha comprometido a atender la reivindicación de los consejeros autonómicos antes las informaciones que durante los últimos días apuntaban a una posible descentralización del MIR, informa la Generalitat.

Según ha expuesto el conseller, el debate no debería estar en si "trocear" o no la formación especializada, sino en crear el número suficiente de plazas para dar el servicio óptimo a los ciudadanos. La sanidad, ha recalcado, requiere de certidumbre y cohesión y "no de más desigualdades entre autonomías para separar a España".

En esta línea, ha reiterado ante el ministro su reivindicación de incrementar las plazas de formación sanitaria especializada para "dar respuesta a la necesidad urgente de médicos en toda España y particularmente en la Comunitat Valenciana".

Por otro lado, el Consejo Interterritorial ha abordado temas como la distribución de fondos entre comunidades autónomas para estrategias frente a enfermedades raras y neurodegenerativas, así como para la mejora del sistema de información del Sistema Nacional de Salud, los criterios para la distribución de crédito para la obtención de plasma o para la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental.