CISNS.- C-LM aboga por poner énfasis en que los sanitarios que escojan la especialidad de AP lo hagan "por vocación"

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha abogado por poner énfasis en la "orientación" de los profesionales sanitarios para que aquellos que escojan la especialidad de Atención Primaria lo hagan "por vocación" y les guste.

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios Fernández Sanz este viernes antes de participar en la reunión celebrada en Madrid entre Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde ha explicado que Castilla-La Mancha tiene ahora mismo "el mayor número de profesionales" en Atención Primaria con más de 7.500, de los que más de 2.500 son médicos.

El consejero ha explicado que ahora, para el año 2025, se han creado en la región nuevas unidades docentes que van a posicionar a la Comunidad Autónoma "con un 10% más de plazas en Atención Primaria".

Fernández Sanz ha manifestado que no cree que los problemas en la Primaria sean "un problema de número exclusivamente". "Es un problema, pero no es el único problema", ha incidido, considerando que la cuestión es más del modelo y de "la orientación que le demos a la prevención, a la promoción, a la orientación comunitaria, a otros roles que no son médicos".

Además, ha abogado por ser "originales" en la creación de nuevas unidades docentes, de la que depende la acreditación de más plazas. En este punto, ha abundado en que el Sescam acaba de proponer tres unidades más en Manzanares, Tomelloso y Valdepeñas "al amparo de Ciudad Real capital, que es una unidad mayor".

"En fin, hay que seguir creando plazas docentes, pero también hay que hacerlo con la ilusión emocional que hay que darle al asunto en el pregrado y en el posgrado para que la gente que coge esta especialidad la quiera y después la siga", ha apuntado.

Por último lugar, ha aseverado que Castilla-La Mancha no tiene un problema de fuga de profesionales, ya que el año pasado "se quedaron el 78%" de los que terminaron su especialidad. "Estamos satisfechos y deseando que los que terminen en septiembre también se queden", ha finalizado.