CISNS.- La AEPAP pide a la ministra que los residentes de Pediatría roten más tiempo en Atención Primaria

La presidenta de la Asociación Española de Pediatras de Atención Primaria (AEPAP), Concha Sánchez Pina, ha reclamado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que revise el Programa de la especialidad de Pediatría para dar más importancia a la Atención Primaria de manera que "los residentes roten más tiempo por la Primaria para que la conozcan mucho más" y así hacerla "más atractiva" y poder solucionar el problema de la falta de profesionales.

"Esta es una medida que no cuesta dinero y que puede mejorar la atención infantil de los niños españoles muchísimo. Ahora mismo los pediatras solo rotan por Primaria un seis por ciento del tiempo de su residencia, es decir, tres meses. No tiene sentido formar más pediatras si no van a primaria. No tiene sentido que se vayan al extranjero. Estamos perdiendo dinero. Estamos perdiendo talento. Estamos perdiendo recursos solo por no priorizar los cambios del programa nacional de la especialidad", ha declarado a Europa Press tras las medidas anunciadas por la ministra de Sanidad en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Tras el anuncio de la ministra de reevaluar las condiciones de acreditación de los médicos de familia para aumentar las plazas en Atención Primaria, la presidenta de la AEPAP ha señalado que estas medidas se "tienen que equiparar las medidas para la docencia de Pediatría en Atención Primaria".

Asimismo, entre sus peticiones resalta la mejora de las condiciones laborales como un factor clave "para que vayan a Primaria las nuevas generaciones". "No sería suficiente con aumentar las plazas, los médicos de familia y los pediatras se pierden entre guardias que les ofrecen un hospital, entre guardias en la privada, y al final no alcanzan el objetivo último para la población de los niños españoles y para la población de las familias españolas, que es que acaben en los centros de salud o en la Atención Primaria", ha afirmado.

"La fuga de los profesionales, tanto de médicos de familia como de pediatras como de otras especialidades es porque las condiciones de trabajo en Primaria en las consultas fuera de los hospitales es mejor fuera de España que en España pero eso ya es sabido de siempre", ha señalado.

Por otra parte, la presidenta de la AEPAP ha remarcado la cuestión de desburocratizar las consultas porque "en Pediatría lo que no pueden hacer es empezar a pedir nuevos certificadosn de asistencia o nuevos certificados de enfermedad cuando llevan años intentando liberarse de los certificados". "Casi lo teníamos conseguido y ahora de repente, otra vez, tienen que venir a justificar que el niño está enfermo. De ninguna forma tenemos capacidad, ahora mismo como están las consultas, para absorber los pediatras de atención primaria a hacer certificados por los niños enfermos", ha añadido.