CIS.- Sólo las patronales influyen tanto como los partidos pero ecologistas y feministas aumentarán su peso en el futuro

Más del 62% de españoles nunca ha pertenecido a una asociación o partido político porque no se lo ha planteado o no tiene tiempo

El 64,1% de los españoles considera que las organizaciones empresariales tienen mucha o bastante influencia en las decisiones políticas en España, un porcentaje similar (70,6%) a los que creen que los partidos políticos influyen mucho o bastante en estas decisiones, mientras que el 45,3% lo piensa de las organizaciones feministas y el 29,2% de las ecologistas.

Sin embargo, el 45,2% de los españoles cree que las organizaciones feministas tendrán un mayor grado de influencia en las decisiones políticas en España dentro de cinco años y el 50,8% considera que las organizaciones ecologistas tendrán un mayor peso en la toma de decisiones. Asimismo, el 46,6% de los españoles consideran que las organizaciones empresariales también tendrán una mayor influencia y el 39,6% que lo tendrán los partidos políticos.

Así lo pone de manifiesto el estudio 'Tendencias de asociacionismo en España' del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizado a partir de 5.973 entrevistas a mayores de 18 años residentes en España.

Los datos del CIS revelan que el 62,9% de los españoles nunca ha pertenecido a alguna asociación cívica, cultural, social o política, mientras que el 22,3% sí pertenece en la actualidad y el 14,6% perteneció pero ahora no pertenece.

En cuanto a las asociaciones a las que los españoles pertenecen o han pertenecido, el 26,1% señala asociaciones culturales (música, danza o cine); el 24,6% partidos o asociaciones políticas; el 17,5% sindicatos; el 16,9% ONG de cooperación; el 10,8% asociaciones deportivas; el 7,7% de pacientes, enfermos o enfermedades raras; el 7,1% asociaciones de vecinos; el 6% asociaciones recreativas; o el 4,2% asociaciones de padres.

Más de la mitad de los españoles que pertenecen o pertenecieron a alguna asociación (51,4%) no dedicaron nada o prácticamente nada de tiempo a su participación en estas asociaciones durante los últimos tres meses, mientras que el 11,9% dedicó entre 1 y 4 horas; el 6,7% de 11 a 20 horas; y el 16,9% más de 20 horas.

Entre los motivos por los que nunca han pertenecido a alguna asociación, el 36,5% de los encuestados responde que nunca se lo ha planteado, el 24,2% que no tiene tiempo, 14,1% que no le interesa o el 11,8% que no hay ninguna organización que le motive lo suficiente.