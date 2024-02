CINSN.- Andalucía insiste: "Pedimos convocatorias extraordinarias para acabar con el déficit de médicos en AP"

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha pedido este viernes a la ministra de Sanidad, Mónica García, una "convocatoria extraordinaria de 1.000 plazas por año durante cuatro consecutivos" para acabar con el "déficit de profesionales" que es, a su juicio, el "problema" de la Atención Primaria en la comunidad autónoma andaluza.

En declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Catalina García ha insistido en que "si desde 2019 hasta ahora se hubieran convocado esas 1.000 plazas extraordinarias, estaríamos hablando de que en Andalucía habría 1.472 médicos más formándose y, en 2025, estaríamos en superávit".

La consejera andaluza de Salud ha recordado que en los últimos cinco años, "con cinco ministros diferentes", la Administración regional viene haciendo dos peticiones "importantes y extraordinarias". Además de la convocatoria extra de más plazas durante cuatro años consecutivos, Catalina García ha insistido en reclamar al Gobierno central que "flexibilice o modifique los criterios de acreditación de las unidades de formación" de nuevos médicos.

"Andalucía es la comunidad que más profesionales está formando, pero estamos topados porque ya no cumplimos los criterios", ha argumentado la titular de Salud en la comunidad autónoma. "Los dos objetivos de hoy --en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud-- y lo que le pedimos a la ministra es el aumento de las plazas" porque, ha remarcado, "ése es el mayor problema de la Atención Primaria, el déficit de profesional". "Mientras este problema no se solucione, el problema de accesibilidad a la Atención Primaria no se solucionará", ha apostillado.