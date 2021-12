El cine español se viste de fiesta tras la muerte de Verónica Forqué con el encuentro de los nominados a los Goya

MADRID, 17 (CHANCE)

Todavía conmocionados por la trágica muerte de Verónica Forqué el pasado 13 de diciembre, y con la inolvidable protagonista de Kika en el recuerdo de todos los asistentes, la industria del cine se ha vuelto a reunir pero, en esta ocasión, para celebrar. Y es que ha tenido lugar en el madrileño Florida Retiro el tradicional encuentro de los nominados a los Premios Goya 2021, una cita muy especial que supone la antesala de los galardones cinematográficos más importantes de nuestro país - que tendrán lugar el próximo 12 de febrero en Valencia - y en la que Penélope Cruz y Javier Bardem se convirtieron en los grandes ausentes de la noche.

A pesar de que las dos estrellas más rutilantes de nuestro cine se perdieron esta fiesta con la que los nominados al 'Cabezón' calientan motores para la que puede convertirse en su gran noche, sí desfilaron por la alfombra roja actrices como Aitana Sánchez Gijón, Milena Smit, Petra Martínez, Verónica Echegui o Almudena Amor, actores como Luis Tosar o Javier Gutiérrez y directores como Fernando León de Aranoa e Icíar Bollaín. Todos con un denominador común: la humildad ante todo y huir del favoritismo en unos Goya que se prevén más reñidos que nunca y en los que más de uno puede dar la campanada, a pesar de que 'El buen patrón' parte como la gran favorita.

Su director, Fernando León de Aranoa, asegura que las 20 nominaciones de su película son ya de por sí "un reconocimiento" y ya solo por eso se confiesa feliz y agradecido. Huyendo del favoritismo, apunta a que "soy del Atlético de Madrid y yo sé que es ir a una final de Champions, ir ganando hasta cinco minutos antes del final y luego nada así que prefiero ser cauto. Venimos a disfrutar de lo que es que es una celebración, no una competición". Sobre Javier Bardem, cuyo nombre suena fuerte para el Goya a Mejor Actor este año, su amigo y director solo tiene buenas palabras: "su trabajo ha elevado la película y estoy muy contento con él así que ojalá gane el Goya, pero no hay que dar nada por hecho".

Petra Martínez, que afronta su primera nominación a los Goya a los 77 años por 'La vida era eso', lució un elegante y sobrio traje negro y confesó su inmensa felicidad por esta nominación, que para ella ya es como un premio y ante la que prefiere mostrarse cauta: "tengo un 25% de posibilidades de que me toque".

Compañera de Verónica Forqué en 'La que se avecina', la veterana intérprete ha confesado que en un principio "no me lo creía". "Mi marido está en el Internet y me decía ha muerto Verónica y dije no, eso son tonterías que ponen de vez en cuando de se ha muerto tal. No me lo creía y ahora incluso a veces no me lo creo* ha sido una actriz que no ha sido de rollos malos nunca". "Ella siempre ha sido una tía con su vida y todo lo que ha hecho ha sido muy bien hecho. Hacía unos personajes preciosos, tiernos, dramáticos. Era muy rica", ha recordado emocionada.

Javier Gutiérrez, que opta al Goya a Mejor Actor - categoría en la que se enfrenta a Luis Tosar, Javier Bardem y Eduard Fernández - es ya un veterano en estas lides porque ha sido nominado en cinco ocasiones en los últimos cinco años pero, humilde, desvela que esta vez "voy muy tranquilo porque para mí es la soñada con grandes compañeros". "Creo que este año hay candidatos que están por encima, y mira que hay muy buenos trabajos, pero el trabajo de Javier Bardem es tan mayúsculo que yo creo que todos vamos muy relajados", ha añadido alabando el trabajo del actor en 'El buen patrón'.

Si se lo llevara, tiene claro a quién le dedicaría el Goya: "a mi familia que sufre las ausencias y siempre está dispuesta a ayudar y es la que más conoce los sinsabores y también las glorias de nuestra profesión o sea que se lo dedicaría a ellos, que están acostumbrados, pero no por ello dejan de echarme de menos".

Volcado completamente en su hijo pequeño, el actor nos cuenta ilusionado que justo el 12 de febrero, día de la gala de los Goya, cumple un año, por lo que, asegura, "será un buen regalo de cumpleaños estar allí".

Verónica Echegui, nominada por su labor de directora de 'Tótem loba', candidato a Mejor Cortometraje de Ficción, posó radiante con un diseño de volantes de Chanel en negro con pequeños topitos en blanco y una diadema acolchada al tono como complemento. Pese a que ha estado nominada en varias ocasiones al 'Cabezón' como actriz, esta nominación supone una inesperada sorpresa: "El mejor regalo del año. A los premios no me acostumbro, y siempre que llega alguno lo recibo como una niña con la ilusión de una niña".

Tan enamorada de Álex García como el primer día y confesando que el actor es su gran apoyo en cada proyecto que emprende, Verónica tiene claro cuál es su deseo para 2022: "ante todo lo que está sucediendo que no perdamos la calma, el cariño y la empatía hacia los demás".

Icíar Bollaín, nominada a Mejor Directora por 'Maixabel', posó con un sobrio traje de terciopelo en color burdeos, ha mostrado su alegría por esta nominación en un momento especialmente complicado a causa de la pandemia: "Es un año muy difícil en el que hemos tenido que seguir trabajando, pero lo hemos hecho y más difícil es estrenar con todas las restricciones, pero aun así ha habido una gran cantidad de público y por eso vamos a ir celebrando porque la que viene es muy dura y no sabemos qué va a pasar".

Almudena Amor, nominada a Mejor Actriz Revelación por su papel en 'El buen patrón', fue de las más originales de la fiesta al posar con un conjunto en color caqui y aseguró que tanto la nominación como haber participado en la película ha sido "un regalo". "No hay muchos nervios, ilusión más que nervios", ha apuntado.

Ángela Cervantes, otra de las nominadas a Mejor Actriz Revelación, se convirtió en una de las mejor vestidas de la noche con un favorecedor vestido-blazer en color blanco con detalles en rojo y en negro, que combinó con unas sencillas sandalias negras.

Luis Tosar. El actor, nominado por 'Maixabel', ha destacado que más que el premio - "que sería maravilloso", ha admitido - es una alegría "que se reconozca mi trabajo entre todo lo que se ha hecho este año, que es una maravilla, y estar ahí entre unos cuantos ya es un regalo impresionante".

Experto en estas lides, nominado en 9 ocasiones y ganador de 3 premios Goya, asegura que el trabajo de Bardem en 'El buen patrón' es "muy potente" pero "nunca se sabe". Por eso, si finalmente gana el 'Cabezón', tiene claro a quién se lo dedicará: "la familia será lo primordial. Yo creo que no me han dado ningún premio desde que nacieron mis hijos, entonces a ellos".