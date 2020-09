Cierran un local de ocio de Alcantarilla (Murcia) por albergar una fiesta ilegal con más de 80 personas

La Policía Local de Alcantarilla ha cerrado de forma cautelar un local de ocio situado en una de las calles privativas de la Avenida de las Américas, en el Polígono Industrial Oeste, donde esta madrugada se ha celebrado una fiesta ilegal a la que han asistido más de 80 personas, la mayoría sin mascarilla.

Según informaron fuentes municipales en un comunicado, el cierre ha tenido lugar debido al incumplimiento "de manera reiterada" de las medidas contra el avance del Covid-19, pues el establecimiento fue intervenido por este mismo motivo en la madrugada del pasado miércoles al jueves.

En esta ocasión, la Policía Local ha interpuesto 61 denuncias por no usar la mascarilla, cinco por fumar dentro el local sin respetar las restricciones establecidas y una al propietario por incumplir la normativa de forma reiterada.

En el dispositivo han participado nueve agentes de la Policía Local, que han contado con el apoyo de varios miembros de seguridad ciudadana de la Policía Nacional de Alcantarilla y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Murcia.

MÁS DE 280 DENUNCIAS

Tras el levantamiento del estado de alarma, la Policía Local ha levantado un total de 283 actas-denuncia por incumplir las normas autonómicas de prevención y contención de la pandemia.

En concreto, ha interpuesto 235 por no llevar puesta la mascarilla; 18 por consumir de alcohol en la vía pública; diez por incumplimiento de la hora máxima de cierre nocturno en locales de ocio y restauración; nueve por no respetar la prohibición de fumar en la vía pública cuando no se puede guardar la distancia de seguridad de dos metros y cuatro por organizar reuniones y fiestas con más de seis personas.

Además, ha puesto en marcha un dispositivo especial, las 'Patrullas Lince', formadas por agentes de paisano que vigilan que se cumplen todas las normas entre la población.