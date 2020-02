Cientos de vecinos de Fuenlabrada muestran repulsa por asesinato machista

Cientos de vecinos se han concentrado este jueves en las puertas del Ayuntamiento de Fuenlabrada para mostrar su condena y repulsa por el asesinato en la localidad de una mujer de 75 años presuntamente apuñalada en el domicilio conyugal por su marido, de 73.

Todos los grupos municipales, excepto Vox, que pese a condenar el asesinato no entiende que sea machista, han secundado un manifiesto, respaldado por el Consejo Local de la Mujer, en el que han expresado una "rotunda condena y rechazo más absoluto a este asesinato machista" y el apoyo a amigos y familiares de la víctima.

Una de las representantes del Consejo ha hecho hincapié en la violencia que sufren las mujeres mayores de 65 años, que es "una de las más invisibilizadas", ya que son "especialmente vulnerables, no solo por la edad sino por la duración del maltrato", sino por "los sentimientos de incapacidad, de indefensión y de impotencia".

Por su parte, la teniente de alcalde del Área de Derechos de la Ciudadanía, Raquel López (PSOE), en representación del alcalde, que se encuentra fuera de España, ha agradecido "la gran respuesta de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada ante la convocatoria de esta concentración".

López ha recordado que ayer, una vez conocidos los hechos, se suspendieron todos los actos de carácter festivo, con motivo de la celebración del carnaval, y que esta mañana la Junta de portavoces ha acordado la declaración oficial de dos días de luto, que no ha contado con el apoyo de Vox.

"Vox ha manifestado su condena del asesinato pero no su calificación de machista, entendiendo que no existe el machismo", ha añadido la edil socialista, que ha explicado que "no había ninguna denuncia previa ni ningún indicio de que estuviera sufriendo violencia previa". EFE

rsl-pgm/ram